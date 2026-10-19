Отрава не понадобится: что разложить в доме, чтобы отпугнуть мышей

В качестве бонуса получится освежить комнаты

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Осенью мыши и крысы ищут теплое укрытие и пробираются в дома. Отпугнуть нежелательных гостей помогут не только самодельные смеси, но и ароматизированные салфетки для сушильной машины.

Почему грызунам не нравится запах салфеток

В октябре, когда температура заметно снижается, мыши и крысы активно пытаются проникнуть в дома в поисках тепла. Как пишет Express, специалисты службы по борьбе с вредителями советуют использовать салфетки с сильным парфюмированным ароматом в местах, где могут поселиться грызуны.

Использование салфеток для сушильной машины рассчитано на то, чтобы перегрузить чувствительный нюх грызунов. Грызуны полагаются на обоняние, когда ищут пищу и оценивают безопасность места. Резкий посторонний запах мешает им ориентироваться и находить еду. Незнакомый аромат также служит сигналом возможной опасности, поэтому они предпочитают искать другое укрытие.

Где разложить салфетки и когда их менять

Лучше всего подходят темные, теплые места, которые редко тревожат: дальние уголки шкафов, участки вдоль щелей в плинтусах, пространство за крупной бытовой техникой, например стиральной машиной. Салфетки также можно разместить на чердаке или в сарае.

Ароматизированные салфетки раскладывают у плинтусов. Фото сгенерировано ИИ

Менять их нужно через неделю или раньше, если аромат ослаб. Это временная мера, особенно уместная осенью, когда грызуны только выбирают место для гнезда. Постоянной защиты одними запахами добиться не получится.

Важно убрать и то, что привлекает мышей: крошки, открытую еду и надолго оставленную грязную посуду. Продукты следует хранить в плотно закрытых емкостях. Кроме того, щели и небольшие отверстия, через которые грызуны попадают внутрь дома, рекомендуется заполнить стекловатой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где искать мышиные ходы в доме.