Отрута не знадобиться: що розкласти в оселі, щоб відлякати мишей

Як бонус, вдасться освіжити кімнати

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Восени миші та щури шукають тепле укриття й пробираються до осель. Відлякати небажаних гостей допоможуть не лише саморобні суміші, а й ароматизовані серветки для сушильної машини.

Чому гризунам не подобається запах серветок

У жовтні, коли температура помітно знижується, миші та щури активно намагаються проникнути до осель у пошуках тепла. Як пише Express, фахівці з боротьби зі шкідниками радять використовувати серветки з сильним парфумованим ароматом у місцях, де можуть оселитися гризуни.

Використання серветок для сушильної машини розраховано на те, щоб перевантажити чутливий нюх гризунів. Вони покладаються на нюх, коли шукають їжу та оцінюють безпечність місця. Різкий сторонній запах заважає їм орієнтуватися й знаходити їжу. Незнайомий аромат також сигналізує про можливу небезпеку, тому гризуни воліють шукати інше укриття.

Де розкласти серветки та коли їх змінювати

Найкраще підійдуть темні, теплі місця, де рідко бувають люди: дальні кутки шаф, ділянки вздовж щілин у плінтусах, простір за великою побутовою технікою, наприклад пральною машиною. Серветки також можна розмістити на горищі або в сараї.

Ароматизовані серветки розкладають біля плінтусів. Фото згенероване ШІ

Змінювати їх потрібно за тиждень або раніше, якщо аромат ослаб. Це тимчасовий захід, особливо доречний восени, коли гризуни лише вибирають місце для гнізда. Забезпечити постійний захист лише за допомогою запахів не вдасться.

Важливо прибрати й те, що приваблює мишей: крихти, їжу у відкритому доступі та брудний посуд, залишений надовго. Продукти слід зберігати в щільно закритих контейнерах. Крім того, щілини й невеликі отвори, через які гризуни потрапляють до будинку, рекомендують заповнити скловатою.

Раніше "Телеграф" розповідав, де шукати мишачі ходи в оселі.