Укр

Коричневые пальцы после грецких орехов: почему мыло не помогает и как быстро очистить руки

Автор
Наталья Граковская
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Молодые грецкие орехи окрашивают кожу рук
Молодые грецкие орехи окрашивают кожу рук. Фото Коллаж "Телеграфа"

Зеленая кожура ореха работает как стойкая краска

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Осень — время сбора урожая грецких орехов. Каждый, кто хоть раз очищал молодые плоды от зеленой кожуры, знает о том, что пальцы и ногти в процессе окрашиваются в темно-коричневый цвет. Въевшийся пигмент может держаться на коже несколько дней, а обычное мыло, жесткие мочалки и горячая вода не помогают его смыть.

По информации чешского издания Kupi, причина такой стойкости загрязнений кроется в биохимии самого растения, поэтому стандартная гигиена здесь не работает.

В зеленой кожуре грецкого ореха содержится органическое вещество — юглон. Его используют для окрашивания тканей, древесины и волос.

Когда мы чистим орехи голыми руками, мы их не просто пачкаем, а буквально окрашиваем верхний слой эпидермиса. Именно поэтому стойкий пигмент невозможно просто смыть водой с мылом.

Самый надежный способ уберечь руки — чистить орехи в плотных резиновых рукавицах. Если их нет, перед очисткой орехов можно смазать руки жирным кремом, вазелином или любым растительным маслом. Пигмент юглон значительно хуже сцепляется с маслянистой поверхностью, и руки пострадают гораздо меньше.

Как отмыть руки от молодых орехов
Фото сгенерировано ИИ

Для удаления уже появившихся пятен подходит кофейная гуща, смешанная с чайной ложкой оливкового масла. Массаж такой смесью помогает бережно отшелушить окрашенные клетки кожи.

Также можно сначала ополоснуть руки теплой водой, а затем нанести на влажную кожу несколько капель арганового масла или вазелина и тщательно растирать. Это не снимет цвет на 100%, но сделает пятна намного более блеклыми.

Для удаления пигмента не рекомендуется использовать концентрированный уксус, лимонную кислоту или соду. Они сильно пересушивают и могут травмировать кожу рук.

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#Грецкие орехи #Лайфхак