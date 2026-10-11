Не в пакете и не в холодильнике: лучший способ хранить морковь зимой

Сохранить морковь хрустящей поможет специальная смесь

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Морковь может сохраниться до весны хрустящей и без гнили, если организовать для нее правильные условия. Часто для длительного хранения морковь складывают в ящики и ставят в прохладное место, но этого недостаточно для того, чтобы защтить овощ от порчи.

Как рассказали на портале Original Homesteading, секрет долгой сохранности лежит в создании условий, в которых она росла.

Моркови необходима постоянная температура в пределах от 0 до 5 градусов тепла. Для этого подходит погреб, подвал или даже ящик холодильника, если температура там стабильна.

Но одного холода мало. Моркови нужна высокая влажность, иначе она теряет воду, становится дряблой и перестает хрустеть. Поэтому для хранения моркови опытные дачники используют комбинацию песка и опилок. Тяжелый песок отлично удерживает влагу, не позволяя ей испаряться из корнеплодов, но при этом не дает им намокать. В свою очередь, опилки действуют как естественный регулятор влажности и антисептик, который дополнительно отпугивает грызунов и вредителей.

Фото сгенерировано ИИ

Сначала морковь нужно тщательно очистить и подсушить. На дно контейнера насыпьте слой песка толщиной 2–3 см, затем выложите морковь одним слоем так, чтобы корнеплоды не касались друг друга. Сверху добавьте еще 2–3 см песка, смешанного с опилками, и повторяйте слои, пока емкость не наполнится. Последним сделайте слой песка и уберите контейнер в погреб или подвал.

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