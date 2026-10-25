Почему одни вареные яйца чистятся за секунду, а другие - нет? Дело не только в свежести

Результат зависит от многих факторов

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Скорлупа снимается вместе с кусочками белка, если тот прочно сцепился с тонкой оболочкой под ней. На это влияют возраст яйца и способ приготовления.

Имеет значение и кислотность. Об этом сообщает Science of Cooking.

Почему свежие яйца чистить сложнее

У недавно снесённого яйца белок сильнее прилипает к внутренней подскорлупной оболочке. В свежем яйце pH белка составляет 7,6–7,9.

Во время хранения через поры скорлупы постепенно выходит углекислый газ. Кислотность снижается, pH повышается, а связь белка с оболочкой ослабевает. Поэтому через несколько дней в холодильнике варёное яйцо легче очистить, не повредив белок.

Зачем опускать яйца в кипяток

Свежесть – не единственное условие. В тестах Serious Eats даже двухнедельные яйца удавалось чисто очистить лишь чуть более чем в 50% случаев, если начинать варить их в холодной воде. При погружении в кипяток или горячий пар показатель превышал 90%.

Чтобы варёные яйца было легче чистить, их опускают в уже кипящую воду

При медленном нагревании белок сильнее сцепляется с оболочкой. Этого помогает избежать горячий старт: яйца из холодильника осторожно опускают в уже кипящую воду, а затем уменьшают нагрев до едва заметного кипения. Можно приготовить их и на пару под крышкой.

Для яиц вкрутую Serious Eats рекомендует варить их 11 минут. Если подавать яйца холодными, сразу после варки их нужно переложить в ледяную воду минимум на 15 минут, а затем чистить под прохладной проточной водой.

Как сообщал "Телеграф", расположение яйца в холодной воде позволяет приблизительно определить его возраст. Однако этот простой тест сам по себе не подтверждает безопасность продукта и не заменяет других проверок.