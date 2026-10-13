Ни запаха, ни видимых признаков: что такое сальмонелла, обнаруженная в яйцах украинского производителя

Без лабораторного анализа определить наличие бактерии сложно

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В партии яиц украинского производства, которую отправили на экспорт, обнаружили опасную бактерию. Это вызвало беспокойство по поводу безопасности продукции и возможного попадания зараженных яиц в продажу.

Как сообщает Telegram-канал "Times of Ukraine: Новости | Украина", речь идет о продукции бренда "Ясен світ", которую поставили в Великобританию. Оказались ли яйца из этой партии на полках украинских магазинов, пока неизвестно.

Что такое сальмонелла

Сальмонелла – это бактерия, которая может вызывать кишечную инфекцию, известную как сальмонеллез. Заражение чаще всего связано с употреблением загрязненных продуктов, в частности, яиц, мяса и других продуктов животного происхождения.

Можно ли распознать зараженные продукты без лаборатории

Распознать продукты, зараженные сальмонеллой, без лабораторного исследования обычно невозможно. Внешний вид, запах и вкус могут оставаться нормальными, даже если продукт содержит опасные бактерии.

Основные правила профилактики:

Хорошо готовьте яйца. Белок и желток должны полностью затвердеть. Блюда с сырыми или недостаточно термически обработанными яйцами несут более высокий риск.

Не употребляйте сырые яйца, если неизвестно, безопасны ли они.

Тщательно готовьте мясо и птицу. Внутри они должны добиться безопасной температуры.

Мойте руки после контакта с сырыми яйцами, мясом и другими потенциально загрязненными продуктами.

Отделяйте сырые продукты от готовых. Чтобы избежать перекрестного загрязнения, используйте чистые доски, ножи и посуду.

Храните продукты при соответствующей температуре и соблюдайте условия, указанные на упаковке.

Не полагайтесь на запах или вид. Сальмонелла может присутствовать даже в свежем с виду продукте.

Сальмонелла является опасной бактерией, вызывающей инфекцию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти продуктах, которые не стоит есть сырыми, ведь это может вызвать проблемы с пищеварением.