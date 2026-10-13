Укр

Ни запаха, ни видимых признаков: что такое сальмонелла, обнаруженная в яйцах украинского производителя

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Партию яиц, зараженных сальмонеллой, экспортировали за границу Новость обновлена 13 октября 2026, 15:15
Партию яиц, зараженных сальмонеллой, экспортировали за границу. Фото Коллаж "Телеграфа"

Без лабораторного анализа определить наличие бактерии сложно

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В партии яиц украинского производства, которую отправили на экспорт, обнаружили опасную бактерию. Это вызвало беспокойство по поводу безопасности продукции и возможного попадания зараженных яиц в продажу.

Как сообщает Telegram-канал "Times of Ukraine: Новости | Украина", речь идет о продукции бренда "Ясен світ", которую поставили в Великобританию. Оказались ли яйца из этой партии на полках украинских магазинов, пока неизвестно.

Что такое сальмонелла

Сальмонелла – это бактерия, которая может вызывать кишечную инфекцию, известную как сальмонеллез. Заражение чаще всего связано с употреблением загрязненных продуктов, в частности, яиц, мяса и других продуктов животного происхождения.

Можно ли распознать зараженные продукты без лаборатории

Распознать продукты, зараженные сальмонеллой, без лабораторного исследования обычно невозможно. Внешний вид, запах и вкус могут оставаться нормальными, даже если продукт содержит опасные бактерии.

Основные правила профилактики:

  • Хорошо готовьте яйца. Белок и желток должны полностью затвердеть. Блюда с сырыми или недостаточно термически обработанными яйцами несут более высокий риск.
  • Не употребляйте сырые яйца, если неизвестно, безопасны ли они.
  • Тщательно готовьте мясо и птицу. Внутри они должны добиться безопасной температуры.
  • Мойте руки после контакта с сырыми яйцами, мясом и другими потенциально загрязненными продуктами.
  • Отделяйте сырые продукты от готовых. Чтобы избежать перекрестного загрязнения, используйте чистые доски, ножи и посуду.
  • Храните продукты при соответствующей температуре и соблюдайте условия, указанные на упаковке.
  • Не полагайтесь на запах или вид. Сальмонелла может присутствовать даже в свежем с виду продукте.
Сальмонелла – это опасная бактерия, вызывающая кишечную инфекцию
Сальмонелла является опасной бактерией, вызывающей инфекцию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти продуктах, которые не стоит есть сырыми, ведь это может вызвать проблемы с пищеварением.

Теги:
#Продукты #Яйца #Сальмонеллез #Сальмонелла