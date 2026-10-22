"Как большая кошачья будка": автобусы в Украине захватил самый милый тренд (фото)

Идея с ИИ-картинками развеселила пользователей соцсети

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В Ровно транспорт стал "кошачьим". В городском автомобильном и электротранспорте набирает популярность тренд: транспортное средство с помощью ИИ объединяют с котиком. Получаются довольно интересные изображения.

Аккаунт garbusha24 утверждает, что идея скрестить котов с местными маршрутками принадлежит ему

В Ровно набирают популярность созданные с помощью ИИ образы котов в общественном транспорте

ИИ-котиков прикрепляют над местом водителя

Фотографии в Threads опубликовали несколько местных жительниц. По их словам, впервые они увидели такую интересную наклейку в маршрутке № 61. "Впервые увидела такого котика где-то недели две назад, и это было очень мило", – пишет annawerner__.

Впечатления от ИИ-котиков

ИИ-котики вызывают большой интерес

ИИ-котик-маршрутка № 37

Один из пользователей Threads garbusha24 , который ведет TikTok, посвященный маршруткам Ровно, объяснил, что это его задумка. Подобные изображения он использует для обложек своих видео как минимум с августа.

Украинцы в комментариях умилялись творениям ИИ, хотя большинство и отмечало, что подобные изображения не одобряет, но в 8:00 в транспорте они могут поднять настроение. Более того, вспомнили старый хит "Маршрутка" Кузьмы Скрябина, который немного переделали на новый лад: "Їде маршрутка, як велика котяча будка, На дорозі всіх підрізає... , Бо мяу мяу з салону рубає".

Новая версия старой песни

Тренд не обошел и бренды. Uklon предложили мышемобиль, а uanimals уточнили: это котобус?

Тренд на ИИ-котиков в транспорте Ровно прокомментировали и бренды

Как сообщал "Телеграф", слова Илона Маска о том, что дополнительные двигатели разгонят Roadster до 100 км/ч менее чем за секунду, вызвали волну шуток в сети о необычных гонках. Пользователи представили маршрутку над Днепром, а ракетные ускорители спорткара перенесли на дроны. В одном из мемов такую технологическую фантазию применили к обычной маршрутке и сделали ее главной героиней сюжета.