"Як велика котяча будка": автобуси в Україні захопив наймиліший тренд (фото)

Ідея з ШІ-картинками звеселила користувачів соцмережі

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У Рівному транспорт став "котячим". У міському авто- та електротранспорті набуває популярності тренд, коли саме цей транспортний засіб за допомогою ШІ з'єднують з котиком. Виходять достатньо цікаві картинки.

Акаунт garbusha24 стверджує - ідея схрестити котів з місцевими маршрутками належить йому

У Рівному набувають популярності створені ШІ образи котів у громадському транспорті

ШІ-котиків прикріпляють над місцем водія

Фотографії в Тредсі опублікували кілька місцевих мешканок. За їхніми словами, вперше вони побачили таку цікаву наліпку у маршрутці номер 61. "Вперше побачила такого котика ще десь тижня 2 тому і це було дуже мило", – пише annawerner__.

Враження від ШІ-котиків

ШІ-котики викликають чимало цікавості

ШІ-котик тролейбус

ШІ-котик маршрутка 37

Один з користувачів Тредсу garbusha24 , який веде TikTok, присвячений маршруткам Рівного, пояснив, що це його вигадка. Подібні картинки він використовує для обкладинок своїх відео щонайменше з серпня.

Українці в коментарях замилувалися витворами ШІ, хоч здебільшого зауважуючи, що подібні картинки не схвалюють, однак о 8:00 ранку в транспорті вони можуть додати посмішки. Ба більше, згадався старий хіт "Маршрутка" від Кузьми Скрябіна, який трохи переробили на новий лад: "Їде маршрутка, як велика котяча будка, На дорозі всіх підрізає... , Бо мяу мяу з салону рубає"

Нова версія старої пісні

Не оминув тредс і бренди. Uklon запропонували мишемобіль, а uanimals уточнили чи це котобус?

Тренд на ШІ-котиків у транспорті Рівного прокоментували й бренди

Як повідомляв "Телеграф", слова Ілона Маска про те, що додаткові двигуни розганятимуть Roadster до 100 км/год менш ніж за секунду, викликали хвилю жартів у мережі про незвичні перегони. Користувачі уявили маршрутку над Дніпром, а ракетні прискорювачі спорткара перенесли на дрони. В одному з мемів таку технологічну фантазію застосували до звичної маршрутки й зробили її головною героїнею сюжету.