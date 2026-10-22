Не отходы, а подкормка: как использовать воду, в которой варились яйца

Остывшая вода пригодится для комнатных растений

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Воду после варки яиц обычно сразу выливают в раковину, хотя ей можно найти применение дома. Самый простой способ – оставить ее для полива комнатных растений. Для этого при приготовлении яиц не нужно добавлять соль, а перед использованием воду следует полностью остудить.

Почему воду после яиц используют для растений

Яичная скорлупа содержит кальций, а также цинк, железо, фосфор, медь, марганец, хром и фтор. Часть минеральных веществ переходит в воду при контакте со скорлупой. Именно поэтому такую жидкость используют в уходе за растениями, пишет Bydlíme Útulně.

Измельченную скорлупу тоже применяют как домашнюю подкормку. Однако использование оставшейся после приготовления воды не требует отдельной заготовки: достаточно сохранить ее в кастрюле и дождаться пока она остынет. Такой подход позволяет повторно использовать то, что обычно считают отходами.

Как поливать цветы водой после варки яиц

Главное условие – вода должна быть несоленой. Если вы заранее планируете оставить ее для цветов, соль при варке яиц добавлять не нужно. Для описанного способа ухода за растениями подходит именно вода без этой добавки.

Не менее важна температура: поливать цветы горячей водой нельзя. Сначала дайте жидкости остыть и только затем используйте ее для грунта в горшках.

Количество воды выбирайте с учетом потребностей конкретного растения. Единой порции для всех комнатных цветов нет: ориентиром остается их обычная потребность в поливе. Использовать весь объем кастрюли за один раз ради самой подкормки не нужно.

Остывшую воду после варки яиц используют для полива комнатных растений. Фото сгенерировано ИИ

Сколько кальция получает растение

Ценность такого способа стоит оценивать по количеству веществ, которые действительно переходят в воду. Автор книги The Truth About Garden Remedies Джефф Гиллман проверил это на опыте: выдержал одну яичную скорлупу в воде 24 часа, а затем отправил жидкость в лабораторию. Анализ показал содержание кальция и калия на уровне 4 миллиграммов.

Агент по садоводству для частных домовладений Института пищевых и сельскохозяйственных наук Университета Флориды Дэвид Остин отмечает, что большой дозы кальция таким способом получить не удается. В самой яичной скорлупе обычно содержится 2200 миллиграммов кальция – значительно больше того количества, которое оказывается в воде.

Поэтому оставшуюся после варки жидкость используют как дополнительное средство ухода за цветами. Его практическая ценность – в повторном применении воды, которую уже использовали на кухне, без необходимости готовить отдельный настой из скорлупы.

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