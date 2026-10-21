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Две скорлупки и ложка уксуса: как заставить орхидею цвести почти круглый год

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Подкормка для орхидеи
Подкормка для орхидеи. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Домашнюю смесь можно использовать для корней и листьев

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Орхидеи считают требовательными комнатными растениями. Но сложность ухода за ними часто преувеличивают. При правильном уходе орхидея будет регулярно радовать пышным цветением.

Некоторые цветоводы подкармливают орхидеи не покупными удобрениями, а домашними смесями. Один из вариантов – подкормка из яичной скорлупы, уксуса и воды. Этот способ называют корейским: считается, что смесь укрепляет растение и помогает ему цвести почти круглый год, пишет Centrum.cz.

Как приготовить подкормку для орхидеи

Возьмите две яичные скорлупки, столовую ложку уксуса и немного воды. Измельчите скорлупу в максимально мелкий порошок. Это важно: крупные кусочки осядут на дно. Чем мельче помол, тем лучше получится смесь.

Тщательно перемешайте порошок с уксусом и небольшим количеством воды. Оставьте смесь настаиваться на 30 минут.

Затем процедите её через марлю, чтобы удалить остатки скорлупы. Разбавьте полученный состав водой и полейте орхидею.

Как использовать смесь для листьев орхидеи

Смесь предлагают применять и иначе: протирать ею листья орхидеи один-два раза в месяц. Согласно описанию метода, такой уход помогает растению ожить и начать формировать новые цветки.

В составе есть уксус, поэтому подкормку нужно применять осторожно, начиная с более слабого раствора.

Чем подкормить орхидею и протереть листья
Листья орхидеи можно протирать смесью один-два раза в месяц. Фото сгенерировано ИИ

Какие условия нужны орхидее для цветения

Подкормка – лишь часть ухода за растением. Орхидее также нужны подходящие освещение, влажность и субстрат. Растение происходит из тропических лесов, поэтому влажность воздуха вокруг него должна составлять около 50%. В обычной квартире поддерживать такой уровень трудно, поэтому для увлажнения используют распылитель.

Помогают и специальные кашпо для орхидей: благодаря своей форме они дольше сохраняют оптимальную влажность. Растению нужно много света, но прямые солнечные лучи ему вредят.

Субстрат должен хорошо пропускать воду. Орхидее подходит слабокислая среда с pH от 5,5 до 6,5. Эти условия важны для ухода за цветком независимо от выбранной подкормки.

Каким ещё растениям подходит скорлупа

Яичная скорлупа содержит кальций, калий, кремний, магний и белки. Её используют как доступное сырьё для домашних удобрений, причём не только для орхидей.

Такой подкормкой пользуются для роз, помидоров, огурцов, фасоли, лаванды и розмарина. Скорлупе также приписывают способность отпугивать вредителей и стимулировать рост растений.

Теги:
#Цветы #Орхидея #Растения #Подкормки