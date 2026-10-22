Пока Грицик и Одарка в теплых краях: какие "квартиранты" гостят в знаменитом гнезде под Пирятином

Пока "хозяева" отсутствуют, за их домом присматривают "соседи"

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Самая известная в Украине пара аистов Грицик и Одарка улетела зимовать в теплые края. Однако жизнь в их гнезде у Пирятина на Полтавщине не останавливается ни на минуту.

Об этом рассказывается на YouTube-канале "Аист Грицько". Дом аистов привлекает самых разных "гостей".

В национальном парке "Пирятинский" ученые изучают жизнь белых аистов с помощью онлайн-камеры. Благодаря круглосуточному стриму специалисты могут детально изучать особенности поведения птиц и, кто именно наведывается в их хозяйство, пока хозяева отсутствуют.

То в гнездо время от времени наведываются интересные воробьи и синички. Они по-деловому его осматривают, словно ища, где Грицик еще летом "кабель спрятал".

Местный седой дятел также посещает жилье аистов. Он, присев на краю, внимательно рассматривает каждую щель в поисках пищи.

Однажды веселая синичка посетила хозяйство Грицика и Одарки. Она отличается от других светлым пятном на голове. Но, как выяснилось, это не пятно, а шишка. Так что, вероятно, птица болеет птичьей оспой. Однако, несмотря на болезнь, птица ведет себя живо и активно ищет, чем здесь можно поживиться.

Благодаря камере можно увидеть, что на дороге, где весной любила гулять Одарка, появляется большая черная птица – вероятно, ворон. Он не просто решил отдохнуть, а охотится на земляных червей, которые местами переползают дорогу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что птенцы Грицика и Одарки заставили поволноваться украинцев из-за их первого полета.