Грицько нашел свое счастье без Одарки? Видео с аистом насмешило сеть

Украинцы не смогли остаться равнодушными к этому ролику

Две подвыпившие женщины на вечеринке устроили танцы под зажигательную украинскую песню. К ним присоединился аист. На кадрах видно, что во дворе стоит накрытый стол, за которым собралась большая компания.

Забавное видео в ТикТок опубликовала Елена Стукало. За сутки под видео – почти 20 тысяч лайков и более 600 комментариев.

Женщины выставили из дома колонку и пустились в пляс. Их поддержал домашний аист по имени Буська. Он переступал лапками и махал крыльями, не выказывая страха из-за громкой музыки или резких движений.

Такая необычная дискотека вызвала шквал комментариев. Некоторые интернет-пользовали шутили, другие же просто писали добрые слова – видео их растрогало.

Один из комментаторов пошутил, что Грицько наконец-то нашел счастливую жизнь без Одарки, упоминая знаменитую пару аистов, за жизнью которых следит много украинцев. Тем более, что в этом сезоне их история с изменами, скандалами и даже покушением на убийство напоминает "Санта-Барбару".

Люди с юмором писали, что Буська присматривает себе пару и пытается поухаживать, воспринимая это как брачные игры.

Многие отмечали, что аисты не прилетают просто так – для кого-то из них он принес подарок. Украинцы имели в виду шутку о том, что детей приносят аисты.

Также комментаторы предлагали больше не наливать. Вот только кому – здесь мнения разделились. Кто-то писал – аисту, а кто-то – женщинам, поскольку одна из них, вероятно, уже в положении. Кроме того, аиста называли душой компании, демографом и заведующим клубом.

Ранее на этом же канале появился ролик, в котором была рассказана история аиста. Птенца нашли 7 июня 2025 года и решили вырастить дома. Соорудили аистенку гнездо из коробки с сеном, огороженной металлической решеткой. Птенец рос и коробку заменили на шину. А теперь Буська и вовсе свободно гуляет по двору и даже танцует.

Напомним, пара аистов Грицик и Одарка из села Леляки Пирятинской общины Полтавской области трогательно спасали свои яйца от непогоды. Ночью снежило, и они вместе прикрывали потомство собственными телами.