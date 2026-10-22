Как колдовство из Гарри Поттера: "апокалиптические" облака над Харьковом поразили украинцев (фото)

Это природное явление зачаровало украинцев

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В небе над Харьковом была замечена редкая и необычная картина. Над городом плыли несколько зловещие, но очень красивые облака — Undulatus asperatus.

Об этом рассказала пользовательница под ником neskoromna в социальной сети Threads. По ее словам, эта картина ее просто зачаровала.

Женщина обнародовала фото харьковского неба. В этот момент облака на нем образовывали причудливые волнообразные узоры.

"Но страшно красиво сегодня в Харькове", — написала она.

Небо в Харькове поразило украинцев

Небо в Харькове поразило украинцев

Небо в Харькове поразило украинцев

Небо в Харькове поразило украинцев

Как отреагировали в сети?

Пользователи с удивлением и восторгом комментируют пост женщины. Люди также делятся своими фото этого природного явления, а официальный аккаунт "Укргидрометцентра" даже указал название этих облаков — Undulatus asperatus или шершавые облака.

"Благодаря вам, я подняла голову и увидела это чудесное небо в Харькове";

"Это облака Undulatus asperatus";

Комментарии пользователей

"Asperatus. Достаточно апокалиптический на вид тип облаков. Жаль не вижу эту красоту. Мб пока))";

"Оно было как-то сиюминутно, но спасибо за название, я знала, что у них есть название";

Комментарии пользователей

"как захвтывает";

"Как хорошо, что вы это сфоткали. А то я как раз ехала и огорчалась, что не сфотографировала";

"В историческом и культурном контексте облака типа "асперитас" (asperitas) часто воспринимались как предвестник конца света, Страшного суда или вторжения пришельцев. Поскольку они напоминают бурный, перевернутый вверх дном океан во время шторма, их апокалиптический и жуткий вид в народных представлениях вполне закономерно вызывает страх и чувство неизбежной гибели. Ндаааа..", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Что еще известно о таких облаках

Undulatus asperatus (официальное название — Asperitas от латинского asper — шершавый, неровный) — это редкий и необычный тип облаков, внешне напоминающих бурное море, если смотреть на небо снизу. Они производят впечатление темных, хаотических волн. Несмотря на ужасный и апокалиптический вид, они обычно рассеиваются без грозы или сильного дождя.

Широкую популярность явление приобрело после того, как в 2006 году американка Джейн Виггинс сфотографировала такие облака в Сидар-Рапидс (штат Айова, США). А термин undulatus asperatus ("волновато-шершавые") предложил основатель "Общества любителей облаков" Гэвин Претор-Пинни в 2009 году.

Облака Undulatus asperatus. Фото иллюстративное

Такие облака образуются под влиянием гравитационных волн в нижней атмосфере, когда воздушные массы двигаются на разных уровнях с разными скоростями и направлениями. Это приводит к тому, что они имеют хаотическую, неравномерную и трехмерную структуру снизу.

Облака Undulatus asperatus. Фото иллюстративное

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