Бабье лето задержится в Украине: когда придёт похолодание и где ждать заморозки

Тепло задержится дольше обычного

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До конца октября в Украине сохранится бабье лето. Днём температура будет подниматься до +20 °C, а существенных дождей в большинстве регионов не ожидается. В конце месяца начнёт холодать, а на севере страны ночью местами возможны заморозки.

Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, в первые 20 дней октября температура воздуха по всей Украине была на 0,5–3,5 °C выше климатической нормы. Во многих городах прошли сильные дожди, а в некоторых местах количество осадков превысило месячную норму. Особенно много осадков выпало в Одесской и Николаевской областях, где местами затопило улицы и приусадебные участки.

В третьей декаде октября в Украине сохранится относительно тёплая и сухая погода. До конца месяца будут преобладать восточные и юго-восточные ветры. Температура останется на несколько градусов выше обычной для этого времени года.

Существенных дождей в большинстве регионов не ожидается. Однако на западе страны 22–23 и 26–27 октября возможны небольшие, местами умеренные дожди и морось. На Правобережье в отдельные дни также будут появляться туманы, из-за которых видимость на дорогах может ухудшаться.

21 октября ночью температура составит +7…+13 °C, а днём — +13…+18 °C. На севере Левобережья днём будет прохладнее — +9…+14 °C.

С 22 по 25 октября ночью ожидается +6…+12 °C, а днём — +14…+20 °C. Исключением станет запад Украины, где 23 октября температура из-за облачности опустится до +8…+13 °C.

С 26 октября начнёт постепенно холодать. Ночью до конца месяца температура составит +1…+7 °C. В северной половине страны местами возможны заморозки — как на поверхности почвы, так и в воздухе. При этом днём сохранится относительно тёплая погода: +11…+16 °C, а в Крыму временами — +17…+19 °C.

Прогноз погоды в Украине до конца октября. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Таким образом, в большинстве регионов Украины до конца октября сохранится погода, характерная для бабьего лета: будет теплее обычного, а значительных осадков не ожидается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученая рассказала, какой будет погода в ноябре.