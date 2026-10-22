Не просто маринованная капуста: как приготовить салат "Провансаль"

Ароматная и сочная овощная закуска

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Капуста "Провансаль" – маринованная закуска, которая дополнит любое меню. Овощи сохраняют полезные свойства, а капуста получается сочной и хрустящей. Вкус у неё интереснее, чем у капусты без добавок. В этом рецепте к моркови и сладкому перцу добавляют кисло-сладкое яблоко. Оно придаёт закуске лёгкий фруктовый аромат и мягкий вкус.

Что понадобится для капусты "Провансаль"

На 1 кг белокочанной капусты возьмите 100 г моркови, 100 г красного сладкого перца, одно кисло-сладкое яблоко, два зубчика чеснока и 30 г свежей зелени сельдерея. Рецептом поделилась автор кулинарного YouTube-канала Екатерина Бобылева. Красный перец придаёт готовой закуске яркий цвет и добавляет вкуса.

Для маринада понадобятся 150 мл воды, 50 мл 9%-ного уксуса, 50 мл растительного масла, 60 г сахара и 25 г соли. Из пряностей подготовьте чайную ложку смеси перцев горошком, два небольших лавровых листа и бутон гвоздики. Ещё пригодятся глубокая миска для овощей и ёмкость, в которой капуста будет мариноваться под гнётом.

"Вкус получается удивительно мягким, с легким фруктовым ароматом, а уксус в маринаде совсем не чувствуется", – говорит автор рецепта.

Как нарезать овощи для закуски

Тонко нашинкуйте капусту ножом и переложите в большую миску. Чем тоньше соломка, тем быстрее она пропитается маринадом. Морковь натрите на тёрке для корейской моркови – так полоски будут длинными. Если такой тёрки нет, подойдёт обычная крупная.

Сладкий перец нарежьте тонкой соломкой. Яблоко не мельчите: кусочки должны чувствоваться в готовой закуске, но успеть промариноваться. Чеснок нарежьте тонкими пластинками или аккуратной соломкой, не пропускайте через пресс. Добавьте всё к капусте.

Осторожно перемешайте овощи руками, не приминая их.

Как приготовить маринад

Влейте в кастрюлю воду, уксус и масло. Добавьте сахар, соль, перец горошком, лавровые листья и гвоздику. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите маринад до кипения: сахар и соль должны полностью раствориться. Пока он нагревается, подготовьте зелень. Вместо сельдерея можно взять любую другую любимую зелень.

Половину зелени выложите на дно ёмкости для маринования. Сверху разместите овощную смесь и накройте оставшейся зеленью. Снимите закипевший маринад с огня и сразу осторожно залейте им капусту. Накройте плоской тарелкой и поставьте сверху гнёт – например, полную литровую банку.

Сначала жидкости будет мало, и она не покроет овощи. Доливать её не нужно: под гнётом капуста осядет и пустит сок. Оставьте заготовку на сутки при комнатной температуре, затем уберите в холодильник.

Закуску можно пробовать уже через сутки, но через несколько дней её вкус станет ярче и насыщеннее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить капусту по-корейски.