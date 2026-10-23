Укр

Домашние будут есть ее ложками: как приготовить намазку из тунца

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Быстрый рецепт для завтрака или перекуса
Быстрый рецепт для завтрака или перекуса. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Закуску можно подать с любимым хлебом или хрустящими тостами

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Из консервированного тунца, варёных яиц и свежего огурца получится быстрая намазка для завтрака или перекуса. Рыба делает её сытной, яйца добавляют нежности, а огурец – свежести и лёгкого хруста. Крем-сыр объединяет ингредиенты и помогает добиться однородной консистенции. Намазку удобно подавать с хлебом или хрустящими тостами.

Для приготовления нужно всего несколько продуктов, а времени уйдёт немного.

Какие ингредиенты нужны для намазки

Для рецепта понадобятся 1 банка консервированного тунца, 3 варёных яйца, 1 свежий огурец и 1,5–2 ст. л. крем-сыра. Такие пропорции фудблогер Ирина Димитрова приводит на своей странице в Instagram.

Соль и чёрный молотый перец добавьте по вкусу. Для подачи подготовьте любимый хлеб или хрустящие тосты.

Как приготовить намазку из тунца

Слейте жидкость из банки, а тунец разомните вилкой. Варёные яйца нарежьте мелкими кубиками и добавьте к рыбе.

Очистите свежий огурец от кожуры. Нарежьте его мелкими кубиками, как яйца, и соедините с остальными ингредиентами.

В миске тунец, нарезанные варёные яйца и огурец с крем-сыром; над ней перемалывают перец
Намазка из тунца, яиц и огурца подойдёт для быстрого завтрака или перекуса. Скриншот iriska_dimitrova/Instagram

Добавьте крем-сыр, соль и чёрный молотый перец по вкусу. Хорошо перемешайте.

Готовую намазку подавайте с хлебом или хрустящими тостами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить намазку из селёдки, которая по вкусу напоминает икру.

Теги:
#Рецепты #Тунец #Закуска #намазка