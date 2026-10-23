Домашние будут есть ее ложками: как приготовить намазку из тунца

Закуску можно подать с любимым хлебом или хрустящими тостами

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Из консервированного тунца, варёных яиц и свежего огурца получится быстрая намазка для завтрака или перекуса. Рыба делает её сытной, яйца добавляют нежности, а огурец – свежести и лёгкого хруста. Крем-сыр объединяет ингредиенты и помогает добиться однородной консистенции. Намазку удобно подавать с хлебом или хрустящими тостами.

Для приготовления нужно всего несколько продуктов, а времени уйдёт немного.

Какие ингредиенты нужны для намазки

Для рецепта понадобятся 1 банка консервированного тунца, 3 варёных яйца, 1 свежий огурец и 1,5–2 ст. л. крем-сыра. Такие пропорции фудблогер Ирина Димитрова приводит на своей странице в Instagram.

Соль и чёрный молотый перец добавьте по вкусу. Для подачи подготовьте любимый хлеб или хрустящие тосты.

Как приготовить намазку из тунца

Слейте жидкость из банки, а тунец разомните вилкой. Варёные яйца нарежьте мелкими кубиками и добавьте к рыбе.

Очистите свежий огурец от кожуры. Нарежьте его мелкими кубиками, как яйца, и соедините с остальными ингредиентами.

Намазка из тунца, яиц и огурца подойдёт для быстрого завтрака или перекуса. Скриншот iriska_dimitrova/Instagram

Добавьте крем-сыр, соль и чёрный молотый перец по вкусу. Хорошо перемешайте.

Готовую намазку подавайте с хлебом или хрустящими тостами.

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