Не дожаривайте драники на сковороде: самое вкусное произойдет в духовке

Сливочный соус, курица и грибы превращают привычное картофельное блюдо в сытный ужин

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Драники часто готовят на обед или ужин: картофельные оладьи вкусны сами по себе и хорошо сочетаются с разными добавками. Чтобы сделать блюдо сытнее, добавьте курицу, шампиньоны и сливочный соус, а затем запеките все под сырной корочкой.

Рецептом поделилась фуд-блогерка myaka.foodblog в Instagram. В духовке картофель пропитывается соусом, а начинка превращает драники в полноценный ужин.

Что понадобится для драников и начинки

Для картофельной основы возьмите 1 кг картофеля, 1 луковицу, 2 яйца и 2–3 ст. л. муки. Также подготовьте соль, черный перец и масло для жарки.

Для начинки понадобятся 4 куриных бедра без кости – примерно 500–600 г, 500 г шампиньонов, 1 луковица и 2 зубчика чеснока. Для соуса и сырной корочки возьмите 400 мл сливок жирностью 15–20% и 150 г твердого сыра. Соль, перец и масло для обжаривания также подготовьте заранее.

Как обжарить драники и приготовить сливочную начинку

Натрите картофель и лук, добавьте яйца, муку, соль и перец и перемешайте. Если образовалось слишком много жидкости, немного слейте. Обжарьте драники на масле с обеих сторон. Они должны подрумяниться и хорошо держать форму, но полностью готовить их на этом этапе не нужно.

Драники нужно обжарить до румяной корочки, а затем довести до готовности в духовке

"До полной готовности их не доводим. Нужно лишь, чтобы они схватились, подрумянились и хорошо держали форму. Дальше они приготовятся в духовке", – объяснила фуд-блогерша.

Отдельно обжарьте шампиньоны, чтобы испарилась лишняя влага и грибы подрумянились. Добавьте лук, нарезанную небольшими кусочками курицу, чеснок, соль и перец. Влейте сливки и прогрейте все вместе несколько минут. Сильно загущать соус не нужно.

Сколько запекать и как подавать

Выложите в форму слоями драники, курицу с грибами и сливочный соус. Сверху посыпьте тертым твердым сыром. Распределите начинку и соус между слоями, чтобы сливки пропитали картофельную основу.

Слои драников с курицей и грибами пропитываются сливочным соусом во время запекания

Запекайте при температуре 180°C примерно 25–30 минут – до готовности и появления золотистой корочки. Следите за верхом: если сыр слишком быстро подрумянивается, накройте форму фольгой. Так блюдо сможет допечься, а корочка не пересохнет.

После духовки дайте блюду постоять 5–10 минут.

Подавайте драники теплыми, раскладывая по тарелкам вместе с курицей и грибами. Захватывайте все слои, чтобы в каждой порции были картофель, начинка и сырная корочка. Полейте сверху сливочным соусом со дна формы – отдельная подлива к этому ужину не нужна.

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