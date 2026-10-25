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У "Резерв+" помилка і ви в розшуку: чи можна виправити ситуацію без особистої явки

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Недостовірні дані військового обліку можна виправити онлайн, поштою або через адвоката Новина оновлена 25 жовтня 2026, 12:30
Недостовірні дані військового обліку можна виправити онлайн, поштою або через адвоката. Фото Телеграф

Спосіб звернення залежить від помилки, а хибні відомості, передані поліції, потрібно усунути й у її базах

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Виправити недостовірні дані військового обліку закон дозволяє без обов’язкового особистого візиту до ТЦК. Для цього можна скористатися онлайн-функцією в застосунку "Резерв+" або звернутися із заявою поштою чи через адвоката.

Який спосіб підходить, залежить від характеру помилки, пояснив в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.

Детальніше у матеріалі: "Помилково в розшуку: що робити військовозобов'язаному, якого ТЦК сплутав з однофамільцем".

У "Резерв+" є функція "Виправити дані онлайн". Вона працює лише з тими категоріями помилок, які передбачені в застосунку. Тому не кожну позначку про порушення чи розшук вдасться прибрати через цей інструмент.

Для інших випадків діє пункт 43 Порядку №981. Він передбачає виправлення недостовірної інформації за результатами розгляду мотивованої заяви. Саме така заява є підставою для розгляду питання про коригування запису поза доступними онлайн-сценаріями.

Заяву подають до органу ведення реєстру. Водночас адресат звернення залежить від того, хто припустився помилки: якщо неправдиві дані вніс інший орган, звертатися потрібно саме до нього.

Окремо Гончаренко наголосив на випадках, коли помилкові відомості вже передали до Національної поліції. Тоді вимога у зверненні має охоплювати обидві бази.

"Важливо вимагати не лише коригування даних у реєстрі "Оберіг", а й усунення помилкової інформації в базах Національної поліції, якщо вона вже була туди передана", – сказав Данило Гончаренко.

Інфографіка про виправлення даних у "Резерв+" і подання заяви за пунктом 43 Порядку №981
Помилкові дані військового обліку можна виправити онлайн або заявою

Як повідомляв "Телеграф", військовий юрист Данило Гончаренко пояснив, як оскаржити помилковий розшук і домогтися виправлення даних у реєстрі й поліції.

Теги:
#Розшук #Мобілізація #ТЦК