Ошибочно оказались в розыске: что делать, если ТЦК отказывается исправлять данные

Сколько ТЦК может рассматривать ваше заявление

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Если территориальный центр комплектования не исправляет ошибочные данные воинского учета или не отвечает на обращение, человек может обжаловать его действия. При этом сроки рассмотрения заявления и внесения изменений в реестр – это разные процедуры, которые не стоит путать.

В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" военный юрист юридической компании "Приходько та партнери" Данило Гончаренко объяснил, сколько времени могут рассматривать обращение и куда обращаться, если исправить информацию не удается.

Подробнее в материале: "Ошибочно в розыске: что делать военнообязанному, которого ТЦК спутал с однофамильцем".

Какие сроки предусмотрены законом

В соответствии со статьей 20 Закона Украины "Об обращениях граждан", обращения обычно рассматривают не дольше одного месяца. Если дополнительное изучение не требуется, его должны рассмотреть безотлагательно, но не позднее чем за 15 дней, а при обоснованной необходимости срок могут продлить – максимум до 45 дней.

Отдельно действует пункт 36 Порядка №981, который предусматривает пять рабочих дней для внесения информации в реестр после ее поступления. Однако это не означает, что любую ошибку обязаны исправить в течение пяти дней: перед внесением изменений может потребоваться проверка документов и обстоятельств дела.

Куда обращаться, если ТЦК не реагирует

Если обращение осталось без ответа или в исправлении данных отказали без надлежащих оснований, можно подать жалобу в ТЦК более высокого уровня, Министерство обороны Украины или Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

В отдельных случаях вопрос приходится решать в суде. По словам юриста Валентина Дупака, если ТЦК игнорирует обращение или без законных оснований не удаляет ошибочную запись о розыске, можно подать иск с требованием признать действия или бездействие органа противоправными и обязать его исправить сведения.

Обращение в ТЦК можно обжаловать, а сроки его рассмотрения определяет закон

Суд обязал исправить данные бывшего резервиста

Подобный случай уже рассматривал Шестой апелляционный административный суд. Бывшего резервиста из Черниговской области еще в 2009 году исключили с воинского учета по состоянию здоровья, однако позже он обнаружил в приложении "Резерв+" информацию о розыске.

По данным судебного материала, мужчина не получал повесток, а протокола или постановления о нарушении не было. Суд первой инстанции отказал ему в иске, однако апелляционный суд по делу №620/1142/25 признал бездействие ТЦК противоправным и обязал внести в реестр информацию об исключении мужчины с воинского учета.

Этот случай показывает, что ошибочные сведения можно обжаловать в суде. При этом результат зависит от обстоятельств конкретного дела и документов, подтверждающих позицию заявителя.

Как сообщал "Телеграф", военный юрист Данило Гончаренко объяснил, как обжаловать ошибочный розыск и добиться обновления данных в реестре и полиции.