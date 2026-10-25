Помилково опинилися в розшуку: що робити, якщо ТЦК відмовляється виправляти дані

Скільки ТЦК може розглядати вашу заяву

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Якщо територіальний центр комплектування не виправляє помилкові дані військового обліку або не відповідає на звернення, людина може оскаржити його дії. Водночас строки розгляду заяви та внесення змін до реєстру – це різні процедури, які не варто плутати.

В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" військовий юрист юридичної компанії "Приходько та партнери" Данило Гончаренко пояснив, скільки часу можуть розглядати звернення та куди звертатися, якщо виправити інформацію не вдається.

Детальніше у матеріалі: "Помилково в розшуку: що робити військовозобов'язаному, якого ТЦК сплутав з однофамільцем".

Які строки передбачені законом

Відповідно до статті 20 Закону України "Про звернення громадян", звернення зазвичай розглядають не довше одного місяця. Якщо додаткове вивчення не потрібне, його мають розглянути невідкладно, але не пізніше ніж за 15 днів, а за обґрунтованої необхідності строк можуть продовжити – максимум до 45 днів.

Окремо діє пункт 36 Порядку №981, який передбачає п’ять робочих днів для внесення інформації до реєстру після її надходження. Однак це не означає, що будь-яку помилку зобов’язані виправити протягом п’яти днів: перед внесенням змін може знадобитися перевірка документів та обставин справи.

Куди звертатися, якщо ТЦК не реагує

Якщо звернення залишилося без відповіді або у виправленні даних відмовили без належних підстав, можна подати скаргу до ТЦК вищого рівня, Міністерства оборони України або Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

В окремих випадках питання доводиться вирішувати в суді. За словами юриста Валентина Дупака, якщо ТЦК ігнорує звернення або без законних підстав не прибирає помилковий запис про розшук, можна подати позов із вимогою визнати дії чи бездіяльність органу протиправними та зобов’язати його виправити відомості.

Звернення до ТЦК можна оскаржити, а строки його розгляду визначає закон

Суд зобов’язав виправити дані колишнього резервіста

Подібний випадок уже розглядав Шостий апеляційний адміністративний суд. Колишнього резервіста з Чернігівщини ще у 2009 році виключили з військового обліку за станом здоров’я, однак згодом він виявив у застосунку "Резерв+" інформацію про розшук.

За даними судового матеріалу, чоловік не отримував повісток, а протоколу чи постанови про порушення не було. Суд першої інстанції відмовив йому в позові, проте апеляційний суд у справі №620/1142/25 визнав бездіяльність ТЦК протиправною та зобов’язав внести до реєстру інформацію про виключення чоловіка з військового обліку.

Цей випадок показує, що помилкові відомості можна оскаржити в суді. Водночас результат залежить від обставин конкретної справи та документів, які підтверджують позицію заявника.

Як повідомляв "Телеграф", військовий юрист Данило Гончаренко пояснив, як оскаржити помилковий розшук і домогтися оновлення даних у реєстрі та поліції.