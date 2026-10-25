Копійчаний трюк очистить лобове скло: як повернути ідеальну видимість у сильний дощ

Кухонний засіб допомагає поліпшити огляд під час зливи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Звичайна харчова сода допомагає очистити лобове скло від забруднень, через які під час сильної зливи погіршується видимість. Для цього знадобляться сода й тканина: засіб видалить тонкий наліт, і вода легше стікатиме з поверхні.

Але не можна терти скло із зусиллям: абразивні частинки можуть залишити подряпини. Про це повідомляє Mirror.

Чому навіть на вигляд чисте скло заважає огляду

Спосіб, який став популярним у TikTok, пояснили в компанії з виготовлення автомобільних номерних знаків Showplates World. Експерт звернув увагу на забруднення, які водії не завжди помічають під час звичайного огляду.

"Багато водіїв не усвідомлюють, скільки бруду з часом накопичується на лобовому склі", – сказав він.

На склі утворюється тонка плівка з жиру та інших відкладень. За словами представника компанії, сода діє як м’який абразив: видаляє цей шар і робить поверхню гладшою. У результаті вода гірше затримується на склі й легше з нього стікає.

"Навіть якщо скло має чистий вигляд, тонкий шар бруду може розсіювати світло й посилювати відблиски, особливо під час дощу. Використання харчової соди як м’якого засобу для чищення допомагає видалити цю плівку та помітно покращує видимість", – пояснив експерт.

Як використовувати соду, не натираючи скло із зусиллям

Для очищення знадобляться харчова сода й тканина. Важливо не брати надто багато порошку й не тиснути на скло. У Showplates World попереджають: надмірне зусилля може залишити подряпини, особливо якщо скло старе або вже пошкоджене.

Після обробки змийте залишки соди чистою водою або видаліть серветкою з мікрофібри. Порошок не повинен залишатися на поверхні. Ефект, про який розповідає компанія, пов’язаний саме з видаленням забруднень: вода легше стікає зі скла, як і під час використання дорогих водовідштовхувальних засобів.

Про небезпеку абразивної обробки попереджає і Alderfer Glass. Компанія зазначає, що сода може подряпати скло, якщо змити її не повністю, і рекомендує використовувати засоби, спеціально призначені для лобового скла.

Як водії використовувати соду/Фото: ШІ

Чому не можна видаляти подряпини содою

Популярна порада спробувати видалити невеликі подряпини на лобовому склі содою викликала застереження представника MyCarGlass Роберта Вебстера. Він пояснив, що автомобільне лобове скло відрізняється від звичайного й потребує спеціальної обробки.

"Будь-яка мітка на лобовому склі може впливати на видимість, особливо коли світло фар потрапляє на подряпину під різними кутами й спричиняє відблиски, роблячи умови водіння небезпечними", – сказав Вебстер.

За його словами, спроба затерти пошкодження содою погіршує стан скла та знижує його міцність. Після такої обробки невеликий дефект може обернутися дорогим ремонтом.

"Ба більше, ви можете зробити подряпину ще глибшою, що згодом призведе до дорогого ремонту й потреби повністю замінити лобове скло", – попередив експерт.

Як повідомляв "Телеграф", тим, хто складає іспит із водіння, радять обрати автомобіль автошколи, на якому учень займався з інструктором, і заздалегідь дізнатися, на яких автомобілях приймає іспит сервісний центр МВС. Докладніше – у матеріалі про підготовку до іспиту.