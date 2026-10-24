Как сдать вождение с первого раза: рабочие советы украинцев

В сети рассказали о выборе машины, дополнительных занятиях и действиях за рулем, которые помогли им справиться с волнением

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Потренироваться на знакомой машине, не заучивать один маршрут и не спешить на экзамене. Пользователи Threads поделились советами для практического экзамена по вождению.

Обсуждение началось с вопроса Анны. Девушка хочет сдать "практику" самостоятельно и с первого раза.

"Господа, кто сдал практику вождения с первого раза самостоятельно? Поделитесь, пожалуйста, максимально подробно как вы это сделали, как готовились и какие советы стоит принять во внимание обучающимся", – написала украинка.

Привыкнуть к машине и попробовать разные маршруты

Пользователь @s.a.u.k.e.r.l посоветовал в обсуждении в Threads сначала узнать, на каких автомобилях принимают экзамен в сервисном центре МВД, а затем выбрать автошколу с такой машиной. Первая попытка пользователя оказалась неудачной: разница между хетчбэком и седаном заметно повлияла на вождение. Пользователь @evgeniikrylov1976 рекомендует сдавать экзамен на автомобиле автошколы с инструктором.

Похожим опытом поделилась andiadiusha. Она сдавала на машине инструктора и считает привычный автомобиль самым комфортным вариантом. Также девушка рекомендовала проехать как можно больше маршрутов, разобрать с инструктором их особенности и частые ошибки, а еще посмотреть видео с маршрутами на YouTube.

Знакомый автомобиль помог участнице обсуждения спокойнее чувствовать себя на экзамене

"Советуем не заучивать один маршрут, а тренироваться в разных дорожных ситуациях. Перед каждым маневром – зеркала, указатель поворота и никакой спешки", – написал пользователь @test_pdr.

Больше практики и спокойствие на экзамене

Пользовательница @natalie.in.motion рассказала, что после 40 часов вождения взяла еще 17 часов занятий на разных автомобилях. Это придало ей уверенности, а каждый инструктор объяснял что-то новое.

"На самом экзамене не спешила и держала в голове все самые частые ошибки людей, о которых читала в интернете, поэтому поворотники не оставляла в покое, проверяла панель на наличие красных индикаторов перед каждым началом движения и очень показательно смотрела в зеркала и окна", – поделилась @natalie.in.motion.

В обсуждении поделились и полезным чек-листом для практического экзамена. Перед поездкой советуют проверить положение колес и ручник. Затем нужно настроить сиденье, расстояние до руля, высоту и подголовник, проверить центральное и боковые зеркала, пристегнуться и попросить инспектора сделать то же самое. Отдельно напоминают о поворотниках, ручнике и необходимости внимательно смотреть в зеркала перед маневрами.

Подготовку к поездке предлагают начать с настройки сиденья, проверки зеркал и ремней безопасности

Следить за обстановкой и объяснять свои действия

Другая часть памятки посвящена поведению на дороге. Ее автор советует проговаривать действия, если экзаменатору нужны объяснения, следить за тротуарами и людьми рядом с проезжей частью, а при левом повороте и развороте пропускать встречный транспорт и пешеходов. Также памятка рекомендует держаться крайней правой полосы и заранее показывать поворотником объезд препятствия и возвращение в полосу.

Среди личных рекомендаций автора – скорость до 30 км/ч, использование аварийной сигнализации при вынужденной остановке и отказ от привычки благодарить ею других водителей. Если дорогу уступают миганием дальнего света, перед продолжением движения автор советует сказать экзаменатору, что безопасность проверена.

Памятка помогает подготовиться к практическому экзамену по вождению

Пользовательнице @vladushka_med справиться с волнением помогло воображение: она представила, что едет по своим делам на собственной машине, а рядом сидит недовольный муж, которого она не пустила за руль.

"Сначала волновалась, потом нажала на газ и поймала удовольствие от машины, словно она моя родная", – рассказала она.

Как сообщал "Телеграф", Верховная Рада планирует ввести новые возрастные требования для пенсионеров. Инициатива касается периодической оценки таких водителей, а не экзаменов для новичков.