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Не выбрасывайте кофейную гущу: как использовать ее с пользой дома

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Кофейные остатки могут получить вторую жизнь за пределами кухни
Кофейные остатки могут получить вторую жизнь за пределами кухни. Фото Коллаж "Телеграфа"

После каждой чашки остаётся то, что может пригодиться в саду и огороде, если знать несколько важных нюансов

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После приготовления кофе большинство людей выбрасывает гущу. Но ей можно найти другое применение – например, добавить в компост или использовать в некоторых домашних делах. Главное – понимать, где она действительно пригодится, а где популярные советы не работают.

Королевское садоводческое общество Великобритании (RHS) отмечает, что кофейная гуща содержит питательные вещества и органические соединения, поэтому лучше всего подходит для компоста.

Вносить ее прямо к растениям нужно осторожно: остатки кофе могут замедлить их рост.

Как использовать кофейную гущу

1. Добавить в компост. Это один из самых полезных способов использовать кофейные остатки повторно. Гуща содержит азот и органические вещества, которые после разложения обогатят компост. Смешивайте ее с другими растительными отходами, сухими листьями и картоном – не складывайте отдельным толстым слоем.

2. Улучшить садовую почву. Полностью перепревшие кофейные остатки можно добавлять в грунт на грядках и в цветниках. Получившийся компост улучшает структуру почвы и снабжает ее питательными веществами.

3. Использовать на небольшом огороде. Если дома есть овощные грядки или контейнеры с растениями, компост с кофейной гущей можно включить в уход за почвой. Но полноценной заменой удобрениям он не станет: потребности растений зависят от состава грунта.

4. Собирать гущу, если кофе готовят часто. Если в семье каждый день выпивают несколько чашек кофе, остатки можно собирать для компоста. Не храните их долго влажными в закрытой емкости – гуща может заплесневеть.

5. Учитывать особенности растений. Кофейную гущу иногда советуют рассыпать вокруг кустов и цветов, но этот способ подходит не всегда. Свежие остатки кофе могут угнетать рост некоторых растений. А толстый слой гущи способен уплотниться и помешать воздуху и воде поступать к корням.

Как использовать кофейную гущу
Как использовать кофейную гущу. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Какие советы о кофейной гуще не стоит считать универсальными

В интернете часто пишут, что кофейные остатки подкисляют почву, отпугивают слизней и других вредителей или заменяют обычное удобрение. Однако научные данные не подтверждают, что эти способы надежно работают во всех случаях.

Использованная кофейная гуща не обязательно повышает кислотность почвы. А если внести ее прямо в грунт, рост растений иногда, наоборот, замедляется. Поэтому специалисты советуют отправлять гущу в компост.

Кофейная гуща может пригодиться после приготовления напитка. Надежнее всего постепенно собирать ее и добавлять в компост, который затем можно использовать в саду.

Как сообщал "Телеграф", кофейная гуща имеет кислую среду с pH 4,9–5,2. Она может вызвать стресс у лаванды и замедлить её рост из-за чувствительности растения. Это нужно учитывать и при уходе за розмарином: как и лаванде, ему подходит нейтральная или слабощелочная почва с pH 6,0–7,0. Поэтому кофейные остатки не стоит рассыпать вокруг растений, не учитывая их потребности. Гуща может изменить кислотность почвы, задерживать влагу и способствовать корневой гнили.

Теги:
#Советы #Дом #Лайфхак #Кофейная гуща