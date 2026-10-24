Четыре года без отопления и платежек: женщина раскрыла свой секрет выживания зимой

Как сократить расходы на свет

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Жительница Эдинбурга Кэтрин уже несколько лет не включает электрические радиаторы и экономит на счетах за энергию. Сохранять тепло ей помогают несколько простых правил.

Небольшой тепловентилятор она включает только в исключительных случаях: когда дома холоднее 10°C или перед приходом гостей. Об этом сообщает iNews.

Согреваться и защищаться от сквозняков

Эксперимент начался в 2021 году, когда Кэтрин переехала в отдельную квартиру. Женщина живёт одна и хотела сдержать растущие расходы. Первую зиму ей помогли пережить термобельё, горячие напитки и плед с подогревом. Часть тепла поступала из соседних квартир.

"Я выросла в доме без центрального отопления, поэтому знала, что это возможно. Мы всегда переживали зиму, стараясь согреть себя и комнату, в которой находились", – рассказала Кэтрин.

По её словам, значение имеет ткань одежды, а не только количество слоёв. Знакомая стилистка посоветовала ей попробовать кашемировое термобельё. Кэтрин сочла его самым тёплым из тех, что носила. А вместо покупного уплотнителя от сквозняков она использует свёрнутое полотенце: ему легко придать нужную форму и закрыть щели возле дверей и окон.

Следить за влажностью и расходом энергии

Однажды комнатный прибор показал влажность 70%. Чтобы уменьшить влажность в квартире, Кэтрин включает дополнительный отжим белья и ставит поглотители влаги в гостиной, кухне и ванной. Они собирают воду без электричества. Зимой эксперты рекомендуют поддерживать влажность около 50%, чтобы на окнах не появлялся конденсат, а на стенах – плесень.

"Я попросила арендодателя установить умный счётчик. Через несколько месяцев он показал, что я трачу едва ли 80 фунтов (4,8 тыс. грн, – ред.) на электричество в месяц, и мне удалось договориться о снижении автоматического платежа до 90 фунтов (со 120, — Ред.)", – сообщила женщина.

Двигаться каждый час и бывать в тёплых помещениях

"Я ставлю напоминания, чтобы каждый час вставать и двигаться или делать лёгкую растяжку", – поделилась Кэтрин. Несколько раз в день она выходит на прогулку с собакой. Такие перерывы помогают ей согреться после сидячей работы дома.

Каждый день женщина проводит пару часов в тёплом доме пожилого отца, за которым ухаживает. Раньше она работала в тепле – в кафе или библиотеке. Дома комфортной для себя Кэтрин считает температуру 16°C. При этом Центр устойчивой энергетики рекомендует поддерживать днём 18–21°C.

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Как сообщал "Телеграф", чтобы экономить на отоплении, его можно настроить так, чтобы оно включалось примерно за 30 минут до пробуждения. Вечером стоит закрывать шторы – это уменьшит потерю тепла. Подробнее – в рекомендациях по экономии.