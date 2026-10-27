Бегите за шоколадом: в Roshen снизили цены на популярные плитки сразу на 100 грн

Большинство акционных плиток стоят 93,43 грн, а вариант с цельным фундуком – 116,96 грн.

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В магазинах Roshen действуют скидки на популярный молочный шоколад Lacmi, которые продлятся до 9 ноября 2026 года. На большинство плиток этой линейки цены снизили на 52%, а шоколад с цельным фундуком можно купить со скидкой 49%.

Об акционных предложениях свидетельствует каталог магазина Roshen, где представлены разные вкусы шоколада Lacmi по сниженным ценам. Акция позволяет покупателям сэкономить на любимых сладостях до указанной даты.

За 93,43 грн предлагают несколько вкусов: Strawberry cake весом 275 г, с кокосом и миндалем – 280 г, с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой – 295 г. Столько же стоят плитки с шоколадно-ореховой начинкой и печеньем весом 265 г, а также с вафлей и двойным кремом – 235 г.

Скидки на молочный шоколад Lacmi в "Рошен" достигают 52%

Молочный шоколад Lacmi с цельным фундуком и карамельно-шоколадной начинкой продают за 116,96 грн. Вес этой плитки – 295 г. Все шесть перечисленных вариантов отмечены в каталоге как имеющиеся в наличии. В среднем на одной из этих плиток можно сэкономить около 103 грн.

Среди акционных позиций также есть Lacmi Big Bite весом 200 г со скидкой 52%. Однако этого варианта сейчас нет в наличии.

Как сообщал "Телеграф", в "АТБ" снизили цены на шоколад Lacmi на 44%.