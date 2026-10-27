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Завтра будет поздно: успейте купить популярный сыр со скидкой 27% в "АТБ"

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
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Последний день скидок на сыр Dziugas в АТБ – скидка 27% на популярный твёрдый сыр действует до конца дня
Последний день скидок на сыр Dziugas в АТБ – скидка 27% на популярный твёрдый сыр действует до конца дня. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Акция охватывает три позиции твердого сыра жирностью 40%

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Сегодня, 27 октября, в "АТБ" заканчивается акция на твёрдый сыр Dziugas: три позиции можно купить со скидкой 27%. Это последний день действия предложений, которые доступны с 21 по 27 октября, сообщает "Телеграф".

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Самая низкая цена среди этих предложений – на тёртый Dziugas 40% в упаковке 100 г. Он стоит 72,90 грн вместо 99,90 грн.

Карточка тёртого сыра Dziugas 40%, 100 г, с ценой 72,90 грн вместо 99,90 грн и отметкой об акции до 27.10
Тёртый Dziugas в упаковке 100 г продают со скидкой 27%

Измельчённый твёрдый сыр Dziugas 40% выдержки 12 месяцев, 100 г, продают за 83,90 грн вместо 115,90 грн.

Карточка измельчённого сыра Dziugas 40%, выдержка 12 месяцев, 100 г, с ценой 83,90 грн вместо 115,90 грн
Акция распространяется на измельчённый Dziugas выдержки 12 месяцев

Третья акционная позиция – твёрдый сыр Dziugas 40% в упаковке 180 г. Его цена составляет 149,90 грн вместо 205,90 грн.

Для каждой из этих трёх позиций предусмотрено ограничение – не более 6 единиц в одном чеке.

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Теги:
#Сыр #Акция #Скидки #АТБ