Завтра буде пізно: встигніть купити популярний сир зі знижкою 27% в "АТБ"

Акція охоплює три позиції твердого сиру жирністю 40%

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Сьогодні, 27 жовтня, в "АТБ" завершується акція на твердий сир Dziugas: три позиції можна придбати зі знижкою 27%. Це останній день пропозицій, які діють із 21 до 27 жовтня, повідомляє "Телеграф".

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Найнижча ціна серед цих пропозицій – на тертий Dziugas 40% у пакованні 100 г. Він коштує 72,90 грн замість 99,90 грн.

Тертий Dziugas у пакованні 100 г продають зі знижкою 27%

Подрібнений твердий сир Dziugas 40% із витримкою 12 місяців, 100 г, продають за 83,90 грн замість 115,90 грн.

Акція поширюється на подрібнений Dziugas із витримкою 12 місяців

Третя акційна позиція – твердий сир Dziugas 40% у пакованні 180 г. Його ціна становить 149,90 грн замість 205,90 грн.

Для кожної з цих трьох позицій передбачене обмеження – не більше 6 одиниць в одному чеку.

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