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Завтра буде пізно: встигніть купити популярний сир зі знижкою 27% в "АТБ"

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
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Останній день знижок на сир Dziugas в АТБ — Знижка 27% на популярний твердий сир діє до кінця дня
Останній день знижок на сир Dziugas в АТБ — Знижка 27% на популярний твердий сир діє до кінця дня. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Акція охоплює три позиції твердого сиру жирністю 40%

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Сьогодні, 27 жовтня, в "АТБ" завершується акція на твердий сир Dziugas: три позиції можна придбати зі знижкою 27%. Це останній день пропозицій, які діють із 21 до 27 жовтня, повідомляє "Телеграф".

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Найнижча ціна серед цих пропозицій – на тертий Dziugas 40% у пакованні 100 г. Він коштує 72,90 грн замість 99,90 грн.

Картка тертого сиру Dziugas 40%, 100 г, із ціною 72,90 грн замість 99,90 грн і позначкою акції до 27.10
Тертий Dziugas у пакованні 100 г продають зі знижкою 27%

Подрібнений твердий сир Dziugas 40% із витримкою 12 місяців, 100 г, продають за 83,90 грн замість 115,90 грн.

Картка подрібненого сиру Dziugas 40%, 12 місяців, 100 г, із ціною 83,90 грн замість 115,90 грн
Акція поширюється на подрібнений Dziugas із витримкою 12 місяців

Третя акційна позиція – твердий сир Dziugas 40% у пакованні 180 г. Його ціна становить 149,90 грн замість 205,90 грн.

Для кожної з цих трьох позицій передбачене обмеження – не більше 6 одиниць в одному чеку.

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", біжіть за шоколадом: у Roshen знизили ціни на популярні плитки одразу на 100 грн.

Теги:
#Сир #Акція #Знижки #АТБ