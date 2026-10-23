Как сохранить заряд телефона во время блекаута: поможет одна настройка

Эффект зависит от типа дисплея

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Со временем аккумулятор смартфона изнашивается, и устройство держит заряд хуже. Заряжать его приходится чаще. Продлить время работы поможет простой шаг – включить тёмную тему. Но насколько она сэкономит заряд, зависит от типа экрана.

Что меняет тёмная тема

Тёмная тема, или Dark Mode, меняет оформление операционной системы и приложений: фон становится тёмным, а текст, значки и другие элементы – светлыми. Такой режим есть во многих популярных соцсетях, мессенджерах и приложениях.

Почему экономия зависит от дисплея

В смартфонах используют экраны IPS и AMOLED. IPS чаще устанавливают в бюджетные модели, а AMOLED – в устройства среднего класса и флагманы. Чтобы понять, насколько тёмная тема поможет сэкономить заряд, важно знать, как устроена подсветка.

В AMOLED-дисплее каждый пиксель светится отдельно. Когда экран показывает чёрный цвет, пиксели отключаются. Поэтому тёмное оформление с чёрными участками снижает энергопотребление экрана.

У IPS расход энергии зависит от уровня подсветки, а не от цвета изображения. Поэтому переход на тёмный фон сам по себе не даёт сопоставимой экономии заряда.

Как включить тёмный режим

На iOS откройте настройки, перейдите в раздел "Экран и яркость" и выберите вариант "Тёмное".

На Android откройте настройки, найдите раздел "Экран" или "Дисплей" и включите параметр "Тёмная тема".

В настройках iPhone можно выбрать тёмное оформление, чтобы сократить расход заряда на AMOLED-экране

Тёмное оформление помогает экономить заряд на смартфонах с AMOLED-экраном

Какого эффекта ожидать

По оценке источника, тёмное оформление может повысить автономность на 10–15% по сравнению со светлым. Это приблизительный показатель, а не гарантия, что любой смартфон проработает дольше именно на столько.

Снижение нагрузки на глаза можно назвать ещё одним аргументом в пользу тёмного режима.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что старому смартфону не обязательно пылиться на столе. Его можно бесплатно превратить в домашнюю камеру наблюдения.