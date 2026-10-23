Как сохранить заряд телефона во время блекаута: поможет одна настройка
- Автор
-
- Дата публикации
-
Эффект зависит от типа дисплея
Со временем аккумулятор смартфона изнашивается, и устройство держит заряд хуже. Заряжать его приходится чаще. Продлить время работы поможет простой шаг – включить тёмную тему. Но насколько она сэкономит заряд, зависит от типа экрана.
Что меняет тёмная тема
Тёмная тема, или Dark Mode, меняет оформление операционной системы и приложений: фон становится тёмным, а текст, значки и другие элементы – светлыми. Такой режим есть во многих популярных соцсетях, мессенджерах и приложениях.
Почему экономия зависит от дисплея
В смартфонах используют экраны IPS и AMOLED. IPS чаще устанавливают в бюджетные модели, а AMOLED – в устройства среднего класса и флагманы. Чтобы понять, насколько тёмная тема поможет сэкономить заряд, важно знать, как устроена подсветка.
В AMOLED-дисплее каждый пиксель светится отдельно. Когда экран показывает чёрный цвет, пиксели отключаются. Поэтому тёмное оформление с чёрными участками снижает энергопотребление экрана.
У IPS расход энергии зависит от уровня подсветки, а не от цвета изображения. Поэтому переход на тёмный фон сам по себе не даёт сопоставимой экономии заряда.
Как включить тёмный режим
На iOS откройте настройки, перейдите в раздел "Экран и яркость" и выберите вариант "Тёмное".
На Android откройте настройки, найдите раздел "Экран" или "Дисплей" и включите параметр "Тёмная тема".
Какого эффекта ожидать
По оценке источника, тёмное оформление может повысить автономность на 10–15% по сравнению со светлым. Это приблизительный показатель, а не гарантия, что любой смартфон проработает дольше именно на столько.
Снижение нагрузки на глаза можно назвать ещё одним аргументом в пользу тёмного режима.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что старому смартфону не обязательно пылиться на столе. Его можно бесплатно превратить в домашнюю камеру наблюдения.