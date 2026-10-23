Украинцы охотятся на "джизус чапы" из "Авроры": сколько стоят и куда их носят
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В какую погоду их не стоит носить
Украинцы обсуждают в Threads необычную находку из "Авроры". Ею оказались женские утеплённые галоши.
Фото обуви опубликовала одна из пользовательниц на своей странице. В комментариях украинцы рассказали, куда носят такую обувь и с чем её сочетают.
"Народ, а куда вы носите эти джизус чапы? Они прикольные, не спорю)) Но объясните, куда и с чем. Клянусь, я пойду и куплю тогда, потому что стоят они ох****нные 300 гривен))", – написала автор поста.
В магазинах "Аврора" и на сайте сети их можно купить за 279 грн.
Куда украинцы надевают утеплённые галоши
"У меня частный дом, хожу в подобных исключительно дома".
"Мне с Temu сегодня такие же за 150 грн пришли) Ношу дома".
"У меня чапы из АТБшки, живу в квартире, но в них бегаю во двор кормить котов".
Удобно ли в них гулять
"Не такие, но у меня есть утеплённые кроксы, каждый день хожу в них гулять с ребёнком) Очень удобно и тепло".
"Они теплые) Удобно в укрытие бегать".
"Я сегодня урвала)) Сначала надену, чтобы сходить в магазин возле дома, если не развалятся, можно пойти с собаками в парк))".
"Гулять с собакой".
Одна из пользовательниц рассказала о неудачном опыте ношения похожей обуви и предостерегла других от прогулок в ней во время гололёда.
"Не надевайте их в гололёд. У меня похожие с Алишки, вышла забрать посылку с почты. Охрана, наверное, потом полдня крутила видео с камер, где я падаю, и смеялась надо мной".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы охотятся за кофеваркой из "Авроры".