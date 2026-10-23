Украинцы охотятся на "джизус чапы" из "Авроры": сколько стоят и куда их носят

В какую погоду их не стоит носить

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Украинцы обсуждают в Threads необычную находку из "Авроры" . Ею оказались женские утеплённые галоши.

Фото обуви опубликовала одна из пользовательниц на своей странице. В комментариях украинцы рассказали, куда носят такую обувь и с чем её сочетают.

"Народ, а куда вы носите эти джизус чапы? Они прикольные, не спорю)) Но объясните, куда и с чем. Клянусь, я пойду и куплю тогда, потому что стоят они ох****нные 300 гривен))", – написала автор поста.

Публикация в Threads

В магазинах "Аврора" и на сайте сети их можно купить за 279 грн.

Цена на сайте

Куда украинцы надевают утеплённые галоши

"У меня частный дом, хожу в подобных исключительно дома".

Комментарий из Threads

"Мне с Temu сегодня такие же за 150 грн пришли) Ношу дома".

Комментарий из Threads

"У меня чапы из АТБшки , живу в квартире, но в них бегаю во двор кормить котов".

Комментарий из Threads

Удобно ли в них гулять

"Не такие, но у меня есть утеплённые кроксы, каждый день хожу в них гулять с ребёнком) Очень удобно и тепло".

Комментарий из Threads

"Они теплые) Удобно в укрытие бегать".

Комментарий из Threads

"Я сегодня урвала)) Сначала надену, чтобы сходить в магазин возле дома, если не развалятся, можно пойти с собаками в парк))".

Комментарий из Threads

"Гулять с собакой".

Комментарий из Threads

Одна из пользовательниц рассказала о неудачном опыте ношения похожей обуви и предостерегла других от прогулок в ней во время гололёда.

"Не надевайте их в гололёд. У меня похожие с Алишки, вышла забрать посылку с почты. Охрана, наверное, потом полдня крутила видео с камер, где я падаю, и смеялась надо мной".

Комментарий из Threads

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы охотятся за кофеваркой из "Авроры".