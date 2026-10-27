"Теперь еще и шапку на зарядку ставить": украинцев удивила необычная находка из "Авроры"

Согревает и освещает дорогу, а стоит копейки

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В Threads обсуждают необычную находку из сети магазинов "Аврора" , которая может пригодиться во время блэкаутов. Речь идет о шапке со встроенным фонариком, который позволяет освещать дорогу в темноте.

Украинка показала покупку в соцсетях и рассказала о ее особенностях. В комментариях пользователи обсуждают удобство аксессуара и его недостатки.

Сколько стоит шапка с фонариком

Находкой украинка похвасталась на своей странице в Threads.

"Какие времена, такие и шапки! Посмотрите, что я купила в "Авроре". Вы будете просто в шоке и захотите себе такую же", — рассказала женщина.

По словам авторки публикации, шапка стоит 199 гривен. У нее есть три режима работы фонарика, и она позволяет одновременно согревать голову и освещать дорогу, не держа ничего в руках.

Цена шапки

На сайте магазина отмечают, что фонарик помогает освещать дорогу и делает человека более заметным для водителей. Он работает до 15 часов, после чего батарейку нужно заменить.

Шапка из "Авроры"

Фонарик работает от батарейки

Что украинцы пишут о необычной покупке

В комментариях пользователи Threads поделились мнениями о практичности такого аксессуара. Некоторые оценили его удобство, другие обратили внимание на возможные недостатки.

"Ну вот. Теперь еще и шапку вечером на зарядку ставить".

Комментарий из Threads

"Классно, только тому, кто в этой шапке, потому что людям, которые будут идти навстречу, свет будет слепить глаза. Люди и с включенным фонариком на телефоне идут и светят не под ноги, а прямо встречным в лицо".

Комментарий из Threads

Пользователи также обсудили, как стирать шапку и сколько держит заряд фонарик.

"Фонарик вынимается, но это хре**нь, потому что заряд он держит минут 30. Лучше нормальный налобный фонарик".

Комментарий из Threads

Другая пользовательница рассказала, что покупала подобную шапку для ребенка и осталась довольна покупкой.

"На тему детскую брала, то, что надо: ребенка видно, ему видно. Мягкая и по размеру прекрасно. Раза четыре уже выходили в ней, не разрядилась еще".

Комментарий из Threads

В то же время не все оценили идею встроенного фонарика.

"Если мне кто-нибудь этой шапкой посветит в глаза, то получит по этой шапке".

Комментарий из Threads

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сырок за 7 гривен из "Авроры" вызвал споры в сети.