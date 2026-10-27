Укр

"Теперь еще и шапку на зарядку ставить": украинцев удивила необычная находка из "Авроры"

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
Читати українською
Не просто зимний аксессуар Новость обновлена 27 октября 2026, 22:01
Не просто зимний аксессуар. Фото Коллаж "Телеграфа"

Согревает и освещает дорогу, а стоит копейки

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В Threads обсуждают необычную находку из сети магазинов "Аврора", которая может пригодиться во время блэкаутов. Речь идет о шапке со встроенным фонариком, который позволяет освещать дорогу в темноте.

Украинка показала покупку в соцсетях и рассказала о ее особенностях. В комментариях пользователи обсуждают удобство аксессуара и его недостатки.

Сколько стоит шапка с фонариком

Находкой украинка похвасталась на своей странице в Threads.

"Какие времена, такие и шапки! Посмотрите, что я купила в "Авроре". Вы будете просто в шоке и захотите себе такую же", — рассказала женщина.

Переглянути в Threads

По словам авторки публикации, шапка стоит 199 гривен. У нее есть три режима работы фонарика, и она позволяет одновременно согревать голову и освещать дорогу, не держа ничего в руках.

Цена шапки
Цена шапки

На сайте магазина отмечают, что фонарик помогает освещать дорогу и делает человека более заметным для водителей. Он работает до 15 часов, после чего батарейку нужно заменить.

Шапка из "Авроры"
Шапка из "Авроры"
Фонарик работает от батарейки
Фонарик работает от батарейки

Что украинцы пишут о необычной покупке

В комментариях пользователи Threads поделились мнениями о практичности такого аксессуара. Некоторые оценили его удобство, другие обратили внимание на возможные недостатки.

"Ну вот. Теперь еще и шапку вечером на зарядку ставить".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"Классно, только тому, кто в этой шапке, потому что людям, которые будут идти навстречу, свет будет слепить глаза. Люди и с включенным фонариком на телефоне идут и светят не под ноги, а прямо встречным в лицо".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

Пользователи также обсудили, как стирать шапку и сколько держит заряд фонарик.

"Фонарик вынимается, но это хре**нь, потому что заряд он держит минут 30. Лучше нормальный налобный фонарик".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

Другая пользовательница рассказала, что покупала подобную шапку для ребенка и осталась довольна покупкой.

"На тему детскую брала, то, что надо: ребенка видно, ему видно. Мягкая и по размеру прекрасно. Раза четыре уже выходили в ней, не разрядилась еще".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

В то же время не все оценили идею встроенного фонарика.

"Если мне кто-нибудь этой шапкой посветит в глаза, то получит по этой шапке".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сырок за 7 гривен из "Авроры" вызвал споры в сети.

Теги:
#Аврора #Аксессуары #Магазин #Шапка #Фонарик #Блэкаут