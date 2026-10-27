"Теперь еще и шапку на зарядку ставить": украинцев удивила необычная находка из "Авроры"
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Согревает и освещает дорогу, а стоит копейки
В Threads обсуждают необычную находку из сети магазинов "Аврора", которая может пригодиться во время блэкаутов. Речь идет о шапке со встроенным фонариком, который позволяет освещать дорогу в темноте.
Украинка показала покупку в соцсетях и рассказала о ее особенностях. В комментариях пользователи обсуждают удобство аксессуара и его недостатки.
Сколько стоит шапка с фонариком
Находкой украинка похвасталась на своей странице в Threads.
"Какие времена, такие и шапки! Посмотрите, что я купила в "Авроре". Вы будете просто в шоке и захотите себе такую же", — рассказала женщина.
Переглянути в Threads
По словам авторки публикации, шапка стоит 199 гривен. У нее есть три режима работы фонарика, и она позволяет одновременно согревать голову и освещать дорогу, не держа ничего в руках.
На сайте магазина отмечают, что фонарик помогает освещать дорогу и делает человека более заметным для водителей. Он работает до 15 часов, после чего батарейку нужно заменить.
Что украинцы пишут о необычной покупке
В комментариях пользователи Threads поделились мнениями о практичности такого аксессуара. Некоторые оценили его удобство, другие обратили внимание на возможные недостатки.
"Ну вот. Теперь еще и шапку вечером на зарядку ставить".
"Классно, только тому, кто в этой шапке, потому что людям, которые будут идти навстречу, свет будет слепить глаза. Люди и с включенным фонариком на телефоне идут и светят не под ноги, а прямо встречным в лицо".
Пользователи также обсудили, как стирать шапку и сколько держит заряд фонарик.
"Фонарик вынимается, но это хре**нь, потому что заряд он держит минут 30. Лучше нормальный налобный фонарик".
Другая пользовательница рассказала, что покупала подобную шапку для ребенка и осталась довольна покупкой.
"На тему детскую брала, то, что надо: ребенка видно, ему видно. Мягкая и по размеру прекрасно. Раза четыре уже выходили в ней, не разрядилась еще".
В то же время не все оценили идею встроенного фонарика.
"Если мне кто-нибудь этой шапкой посветит в глаза, то получит по этой шапке".
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