Забудьте про "ковер": 2 слова, как правильно его назвать на украинском

Украинская речь хранит немало забытых названий, связанных с домашним бытом и давними традициями

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В повседневной речи мы часто используем слова, доставшиеся нам по привычке, и даже не задумываемся, есть ли у них украинские соответствия. Особенно это касается привычных вещей в доме: мебели, посуды, одежды и предметов интерьера. Некоторые украинские слова могут удивить даже тех, кто хорошо владеет языком.

Один из таких примеров связан с текстилем, который можно найти во многих домах. Его стелют на пол, используют для уюта или вешают на стену как украшение. Многие называют такую вещь на русский лад, хотя в украинском языке есть не только привычное название, но и еще одно, менее известное. И оба слова имеют свою историю и особенности употребления.

Не "ковер". Как правильно?

Самый распространенный украинский вариант – "килим". Так называют тканое или ворсовое изделие, которое используют для покрытия пола, украшения стен и создания уюта в помещении. Ковры могут быть тонкими или плотными, с орнаментом или однотонными, изготовленными вручную или промышленным способом.

Это слово хорошо знакомо украинцам и широко употребляется в повседневной речи. Например, можно сказать "постелить ковер в гостиной", "почистить ковер" или "украсить стену ковром". Именно "килим" будет самым универсальным вариантом, если речь идет о привычном декоративном покрытии.

Однако есть и другое украинское слово – "коц". Для многих современных носителей языка оно звучит непривычно, но имеет древние корни и связано с традиционным домашним текстилем.

Что такое коц и чем он отличается от ковра

Слово "коц" также зафиксировано в украинских словарях. Так называют шерстяное покрывало с начесом, а также определенную разновидность коврового изделия со стриженым ворсом. В отличие от общего слова "килим", "коц" может указывать на конкретный тип текстиля, его фактуру и особенности изготовления.

Такие изделия использовали в быту для тепла и уюта. В зависимости от местной традиции и контекста коц мог служить покрывалом или текстилем для пола. Слово сохранилось в украинском языке, хотя сегодня его можно услышать значительно реже, чем "килим".

В то же время важно понимать, что эти названия не всегда взаимозаменяемы. Килимом обычно называют широкий спектр ковровых изделий, а коц – более конкретный вид текстиля. Поэтому выбор слова зависит от того, о какой именно вещи идет речь.

Килим и коц – украинские названия текстиля с разными значениями

Какое слово лучше использовать в повседневной речи

Если вы говорите о привычном ковре в квартире – на полу или на стене, – самый естественный украинский вариант – "килим". Если же речь идет о шерстяном покрывале или изделии определенного типа, можно использовать слово "коц", когда оно соответствует значению.

Украинский язык богат словами, которые отражают особенности быта и традиций разных регионов. Поэтому знакомство с такими названиями помогает не только говорить грамотнее, но и лучше понимать культурное наследие. Иногда даже обычная вещь из домашнего интерьера становится поводом узнать что-то новое о родном языке.

Как сообщал "Телеграф", словом "настильник" называли вещь, которую стелили на стол. Его значение непосредственно связано с назначением предмета – об этом говорится в разборе слова. Речь идет не о ковре, а о столовом текстиле. Этот пример продолжает тему забытых названий привычных домашних вещей. В разных регионах Украины могли употреблять свои варианты слова – это демонстрирует разнообразие бытовой лексики.