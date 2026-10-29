Забудьте про "ковер": 2 слова, як правильно його назвати українською

Українська мова зберігає чимало забутих назв, пов'язаних із домашнім побутом та давніми традиціями

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У повсякденному мовленні ми часто використовуємо слова, які дісталися нам за звичкою, і навіть не замислюємося, чи є в них українські відповідники. Особливо це стосується звичних речей у домі: меблів, посуду, одягу та предметів інтер’єру. Деякі українські слова можуть здивувати навіть тих, хто добре володіє мовою.

Один із таких прикладів пов’язаний із текстилем, який можна знайти в багатьох домівках. Його стелять на підлогу, використовують для затишку або вішають на стіну як прикрасу. Багато хто називає таку річ на російський лад, хоча в українській мові є не лише звична назва, а й ще одна, менш відома. І обидва слова мають свою історію та особливості вживання.

Не "ковер". Як правильно?

Найпоширеніший український варіант – "килим". Так називають тканий або ворсовий виріб, який використовують для покриття підлоги, оздоблення стін і створення затишку в приміщенні. Килими можуть бути тонкими або щільними, з орнаментом або однотонними, виготовленими вручну чи промисловим способом.

Це слово добре знайоме українцям і широко вживається в повсякденному мовленні. Наприклад, можна сказати "постелити килим у вітальні", "почистити килим" або "прикрашати стіну килимом". Саме "килим" буде найуніверсальнішим варіантом, якщо йдеться про звичне декоративне покриття.

Однак є й інше українське слово – "коц". Для багатьох сучасних носіїв мови воно звучить незвично, але має давнє коріння і пов’язане з традиційним домашнім текстилем.

Що таке коц і чим він відрізняється від килима

Слово "коц" також зафіксоване в українських словниках. Так називають вовняне покривало з начосом, а також певний різновид килимового виробу зі стриженим ворсом. На відміну від загального слова "килим", "коц" може вказувати на конкретний тип текстилю, його фактуру й особливості виготовлення.

Такі вироби використовували в побуті для тепла й затишку. Залежно від місцевої традиції та контексту коц міг слугувати покривалом або текстилем для підлоги. Слово збереглося в українській мові, хоча сьогодні його можна почути значно рідше, ніж "килим".

Водночас важливо розуміти, що ці назви не завжди взаємозамінні. Килимом зазвичай називають широкий спектр килимових виробів, а коц – конкретніший вид текстилю. Тому вибір слова залежить від того, про яку саме річ ідеться.

Килим і коц – українські назви текстилю з різними значеннями

Яке слово краще використовувати в повсякденному мовленні

Якщо ви говорите про звичний килим у квартирі – на підлозі чи на стіні, – найприродніший український варіант – "килим". Якщо ж ідеться про вовняне покривало або виріб певного типу, можна використовувати слово "коц", коли воно відповідає значенню.

Українська мова багата на слова, які відображають особливості побуту й традицій різних регіонів. Тому знайомство з такими назвами допомагає не лише говорити грамотніше, а й краще розуміти культурну спадщину. Іноді навіть звичайна річ із домашнього інтер’єру стає нагодою дізнатися щось нове про рідну мову.

Як повідомляв "Телеграф", словом "настільник" називали річ, яку стелили на стіл. Його значення безпосередньо пов’язане з призначенням предмета – про це йдеться в розборі слова. Ідеться не про килим, а про столовий текстиль. Цей приклад продовжує тему забутих назв звичних домашніх речей. У різних регіонах України могли вживати свої варіанти слова – це демонструє різноманіття побутової лексики.