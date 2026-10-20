Звучит как ругательство: как иностранцы искажают это популярное украинское имя

Украинки поделились собственным опытом

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Украинки, живущие за границей, поделились забавными историями о том, как иностранцы произносят их имена. Особенно много трудностей возникает с именем Евгения, которое в разных странах звучит совсем иначе, чем привыкли слышать его владелицы в Украине.

Обсуждение развернулось в соцсети Threads. Украинки рассказали, что из-за особенностей местных языков и транслитерации в документах иностранцы нередко неправильно читают их имена или придумывают новые варианты.

Одна из пользовательниц по имени Евгения поделилась опытом общения в Испании. По ее словам, для местных она стала "Йебенией" (Yevheniia), а короткое имя Женя вообще оказалось сложным для произношения.

Другая украинка объяснила, что испанское имя Евгения имеет соответствие Эухении, а вместо Жени ее могут называть Хенья.

Еще одна участница обсуждения вспомнила, что однажды ее назвали "Агонией", а имя Женя превратили в "Жужу". В конце концов, она решила представляться за границей как Єва (Ред. в укр. вар.) или Ева.

Не меньше неожиданностей ждет украинок и в других европейских странах. По словам пользователей, во Франции их имя может звучать как "Божені", а в Австрии — как "Ифьенья". Украинка, чья дочь носит имя Yevheniia, также рассказала об особенностях его произношения в Польше, где оно звучит как "Иевхения".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о другом украинском имени, произношение которого вызывает трудности у иностранцев и звучит для них необычно.