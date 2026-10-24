Обычные подушки уходят в прошлое: какая новая альтернатива завоевывает спальни

Новые модели делают ставку на вентиляцию, поддержку шеи и простой уход

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Привычным перьевым подушкам на смену приходят модели для поддержки шеи с открытой трёхмерной структурой. В них сочетаются термопластичный эластомер TPE и вязкоэластичная пена.

Такая конструкция пропускает воздух, подстраивается под контуры головы и оснащена съёмным чехлом, который удобно стирать. Об этом сообщает Radio Mitre.

Как устроена подушка с TPE

У двух материалов разные задачи. Пена с эффектом памяти постепенно принимает форму головы, а конструкция поддерживает шею. Гибкий TPE состоит из открытых ячеек, через которые проходит воздух. Благодаря этому подушка помогает уменьшить накопление тепла и влаги во время сна.

Эта модель может подойти тем, кому ночью жарко и кто предпочитает спать на хорошо вентилируемой поверхности. Но комфорт зависит от привычной позы и от того, какая жёсткость нужна человеку: пена с эффектом памяти сама по себе не делает подушку удобной для всех.

Чем подушка практична и как за ней ухаживать

Одно из преимуществ модели – съёмный чехол на молнии. Его легко снять и постирать, чтобы очистить поверхность, соприкасающуюся с кожей. Производитель также заявляет об антибактериальных, противогрибковых, противоклещевых и гипоаллергенных свойствах изделия.

Подушку позиционируют как пригодную для мытья, но внутреннюю структуру нужно чистить по инструкции производителя: неподходящий способ ухода может повредить материалы. Хорошая вентиляция не заменяет обычную гигиену постельного белья и проветривание спальни.

В Украине такую подушку можно купить на маркетплейсах за несколько тысяч грн.

На подушке с открытой структурой TPE можно спать в разных позах

Как сообщал "Телеграф", старую подушку, которая потеряла форму и стала неудобной для сна, можно использовать в хозяйстве. Её наполнитель пригодится дома, в саду или на отдыхе – например, для домашних нужд.