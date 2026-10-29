За коллекционными призами в "АТБ" уже охотятся: их можно получить, не выходя из дома

Фанатам STALKER на заметку

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В Threads обсуждают новую акцию сети супермаркетов "АТБ", посвященную STALKER 2. Розыгрыш уже привлек внимание поклонников культовой игровой серии.

"Телеграф" расскажет, что известно о новой акции, как присоединиться к розыгрышу и когда станут известны имена победителей.

Что разыгрывает "АТБ"

Организаторы подготовили несколько видов призов для поклонников STALKER 2. Среди них – тематические подарочные наборы, мини-фигурка и промокоды.

Всего предусмотрено:

один подарочный набор "Мега-бокс STALKER";

одна мини-фигурка STALKER;

пять эксклюзивных подарочных наборов STALKER с книгой;

1000 промокодов на бесплатную доставку одного следующего заказа в интернет-магазине "АТБ".

Условия акции. Фото: "АТБ"

Как принять участие в розыгрыше

Для участия нужно оформить заказ в Интернет-магазине "АТБ" на сумму от 1000 гривен. После этого покупатель автоматически становится участником розыгрыша. Больше чеков — больше шансов на победу.

Акция продлится с 28 октября по 10 ноября 2026 года включительно. Победителей розыгрыша определят 11 ноября 2026 года.

Что известно о S.T.A.L.K.E.R. 2

STALKER 2: Heart of Chornobyl – украинская видеоигра студии GSC Game World в жанре постапокалиптического шутера. Действие разворачивается в Чернобыльской зоне отчуждения, где игроки исследуют опасную территорию, сталкиваются с аномалиями и ищут артефакты.

Ранее "АТБ" уже проводила масштабную коллаборацию с разработчиками игры. В апреле 2026 года сеть запустила акцию с коллекционными карточками и тематическим альманахом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" запустили акцию с супергероями DC.