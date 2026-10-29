Соус є, але… Чим новинки від "Мівіна" розчарували українців

Люди визнали, що нові смаки дещо пріснуваті

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В мережі "АТБ" у продажу з'явилась нова вермішель швидкого приготування "Мівіна" з соусом. Але смаки локшини розчарували українців, які вже встигли спробувати новинку.

Про це розповіла користувачка під ніком yulia_musiichuk в соціальній мережі Threads. За її словами, смаки соусів не надто їй сподобались.

Жінка розповіла, що спробувала кілька смаків нової "Мівіни". І в кожному з них вона знайшла якісь недоліки.

"Нова мівіна З СОУСОМ зʼявилась в АТБ. Тепер ніякого виливання бульйону у раковину. Але…Гриби та вершки (39 грн, 95г, 451кк)- грибна приправа досить прісна. Трохи солодкувала. Закрий очі і їси грибні чіпси. Курка та томати (39 грн, 95г, 436кк) — де курка? Суцільні томати. Непогана, кислувата. Додати фарш і буде типу "болоньєзе". Даблчіз (39 грн, 95г, 448кк) — нема де правди діти, порівнюю з бульдаком, і мені не вистачає гостроти! Сирний смак насичений, але дуже рівний. Хто пробував, як вам?", — написала вона.

Жінка придбала вермішель в "АТБ"

Нова "Мівіна" з соусом

Українка поділилась враженнями від нової "Мівіни"

Що пишуть в коментарях?

Користувачі також розкритикували нові смаки локшини. Багато хто зазначив, що смаки дійсно не надто виразні.

"Пробувала вчора сирну… Це…вилила в унітаз, ніякого смаку";

"Купив у Форі, але ще не пробував";

"Зранку пробував сирну. На один раз. Зараз йду пробувати грибну. А томати їв ще в неділю, то там справді курки не чути, а тільки томати";

"Завтра йду в атб. Вмовили, мені це треба";

"З томатами на смак як розбавлена ​​водою консерви сардині в томатному соусі";

"Гриби фу, інші вже і пробувати не буду(не смачно";

"У нас у Дніпрі вже місяць немає нормальної локшини", — пишуть в коментарях.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перетворити "Мівіну" на пасту карбонара.