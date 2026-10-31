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Керамическая плитка уходит в прошлое: это напольное покрытие будет в тренде в 2027 году

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
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Виниловое покрытие под дерево можно укладывать поверх старой плитки
Виниловое покрытие под дерево можно укладывать поверх старой плитки. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Некоторые покрытия с имитацией дерева или камня можно укладывать поверх старого основания, сокращая расходы на демонтаж

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В 2026 году виниловые покрытия с видом дерева или камня набирают популярность как альтернатива керамической плитке. Их выбирают за визуальное тепло, простой уход и возможность в некоторых случаях обновить пол без демонтажа предыдущего покрытия.

Об этой тенденции пишет Los Andes.

Еще одна альтернатива – микроцемент, который создает однородную поверхность практически без видимых швов и подходит для разных помещений дома.

Вид дерева и комфорт под ногами

Виниловые покрытия воспроизводят рисунок различных пород дерева, камня и других поверхностей. Это позволяет создать естественный вид интерьера, не используя именно эти материалы. Разнообразие отделки – одна из главных причин, по которым винил находит место в современных проектах ремонта.

Ощущения при ходьбе тоже различаются. В зависимости от состава и способа укладки некоторые виниловые покрытия теплее на ощупь и тише, чем отдельные виды керамического пола. Эти свойства особенно востребованы в спальнях и комнатах для повседневного использования.

Коллаж с гостиной с деревянным полом, ванной и кухней с плиткой, а также образцами покрытия, один из которых поднимает рука
Виниловый пол предлагает вид дерева и камня как альтернативу керамической плитке Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Имитация дерева сочетает его визуальное тепло с другим уходом. Натуральная древесина, в зависимости от конкретного изделия, требует особого внимания из-за воздействия воды, ударов или изменений условий в помещении. За виниловой поверхностью обычно проще ухаживать при ежедневной уборке.

Когда винил укладывают поверх старой плитки

Некоторые виниловые системы позволяют монтировать новое покрытие непосредственно на керамику или другую существующую поверхность. Замковые и клеевые варианты способны ускорить укладку, но возможность такого монтажа зависит от требований конкретного продукта и состояния основания.

Обычно основание должно быть прочным, чистым, сухим и достаточно ровным. Глубокие швы, расшатанная плитка, перепады высоты или проблемы с влажностью требуют предварительных работ. Именно подготовка определяет, удастся ли воспользоваться преимуществами монтажа поверх старого пола.

Мужчина укладывает панель с рисунком древесины на пол рядом с керамической плиткой
Некоторые виниловые покрытия можно укладывать поверх старой плитки Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Когда прямая укладка допустима, ремонт требует меньше демонтажных работ, образуется меньше строительного мусора и сокращается время выполнения. Потенциальная экономия складывается из стоимости материала и расходов на его установку. Общая цена зависит от конкретного проекта: и среди виниловых, и среди керамических покрытий есть изделия разного качества и ценовых категорий.

От чего зависят водостойкость и долговечность

Среди виниловых полов есть модели, рассчитанные на контакт с водой и использование там, где бывают брызги. Степень их устойчивости определяют тип покрытия и характеристики производителя. Условия использования конкретного изделия важны для выбора помещения, где его будут укладывать.

На долговечность влияют качество защитного слоя, система монтажа и подготовка основания. При выборе также имеют значение влажность, ожидаемая интенсивность ходьбы, воздействие воды, уход и желаемый срок службы пола.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", выглядит дорого, не требует сложного ухода и добавляет пространству простора: какой ламинат снова в моде.

Теги:
#Ремонт #Плитка #Підлога