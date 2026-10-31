Керамічна плитка йде у минуле: це покриття для підлоги буде в тренді у 2027 році

Деякі покриття з імітацією дерева чи каменю можна укладати поверх старої основи, скорочуючи витрати на демонтаж

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У 2026 році вінілові покриття з виглядом дерева або каменю набувають популярності як альтернатива керамічній плитці. Їх обирають за візуальну теплоту, простий догляд і можливість у частині випадків оновити підлогу без демонтажу попереднього покриття.

Про цю тенденцію пише Los Andes.

Ще одна альтернатива – мікроцемент, який створює однорідну поверхню практично без видимих швів і підходить для різних приміщень оселі.

Вигляд дерева та комфорт під ногами

Вінілові покриття відтворюють малюнок різних порід деревини, каменю та інших поверхонь. Це дає змогу отримати природний вигляд інтер’єру без використання саме цих матеріалів. Різноманітність оздоблення – одна з головних причин, чому вініл знаходить місце в сучасних проєктах ремонту.

Відчуття під час ходіння також відрізняються. Залежно від складу та способу укладання окремі вінілові покриття тепліші на дотик і тихіші, ніж певні види керамічної підлоги. Ці властивості особливо затребувані у спальнях і кімнатах повсякденного користування.

Вінілова підлога пропонує вигляд дерева й каменю як альтернативу керамічній плитці Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Імітація дерева поєднує його візуальну теплоту з іншим доглядом. Натуральна деревина, залежно від конкретного виробу, потребує особливої уваги через вплив води, ударів або змін умов у приміщенні. Вінілова поверхня зазвичай простіша в щоденному прибиранні.

Коли вініл укладають поверх старої плитки

Деякі вінілові системи дозволяють монтувати нове покриття безпосередньо на кераміку чи іншу наявну поверхню. Замкові та клейові варіанти здатні прискорити укладання, але можливість такого монтажу залежить від вимог конкретного продукту й стану основи.

Зазвичай основа має бути міцною, чистою, сухою та достатньо рівною. Глибокі шви, розхитані плитки, перепади висоти або проблеми з вологою потребують попередніх робіт. Саме підготовка визначає, чи вдасться скористатися перевагами монтажу поверх старої підлоги.

Деякі вінілові покриття можна укладати поверх старої плитки Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Коли пряме укладання допустиме, ремонт потребує менше демонтажних робіт, утворюється менше будівельного сміття й скорочується час виконання. Потенційна економія складається з вартості матеріалу та витрат на його встановлення. Загальна ціна залежить від конкретного проєкту: і серед вінілових, і серед керамічних покриттів є вироби різної якості та цінових категорій.

Від чого залежать водостійкість і довговічність

Серед вінілових підлог є моделі, розраховані на контакт із водою та використання там, де трапляються бризки. Ступінь їхньої стійкості визначають тип покриття й характеристики виробника. Умови використання конкретного виробу важливі для вибору приміщення, де його укладатимуть.

На довговічність впливають якість захисного шару, система монтажу та підготовка основи. Під час вибору також мають значення вологість, очікувана інтенсивність ходіння, вплив води, догляд і бажаний строк служби підлоги.

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