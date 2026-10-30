Без рассола и лишних хлопот: как засолить сало с чесноком на зиму
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Для сухого посола понадобятся соль и специи, а сохранить вкус и цвет заготовки помогут правильная упаковка и холод
Домашнее соленое сало можно приготовить без рассола: достаточно натереть куски солью с перцем и убрать в холодильник. Для нежной и ароматной закуски важно выбрать свежий продукт, тщательно обсушить его и соблюдать условия хранения.
Рецептом сухого посола и советами по хранению поделились на сайте VSN.
Какое сало выбрать и сколько взять соли
Для засолки подойдет свежее сало белого или слегка кремового цвета. Поверхность не должна быть липкой, а запах – посторонним. Выбирайте плотный, но не слишком твердый кусок: от исходного качества зависит мягкость готовой закуски.
На 1 кг свежего сала понадобятся:
- 30–40 г соли для засолки
- 4–6 зубчиков чеснока
- 1 ч. л. черного молотого перца
- По желанию, 1 ч. л. смеси перцев или других специй
Количество пряностей можно менять по вкусу, сохраняя предусмотренную рецептом пропорцию соли.
Подойдет сало как с небольшими мясными прослойками, так и без них. Перед приготовлением хорошо очистите шкурку. Если кусок нужно промыть, после этого тщательно промокните его бумажными полотенцами: лишняя влага мешает равномерному просаливанию.
Как натереть сало и отправить на засолку
Нарежьте сало на куски, которые удобно складывать в емкость и затем хранить. Смешайте соль с черным перцем и выбранными специями. Очистите и нарежьте чеснок пластинками.
Равномерно натрите сухие куски соляной смесью со всех сторон. Распределите чеснок по поверхности или вложите его в надрезы. Переложите заготовку в чистый пищевой контейнер и закройте крышкой.
Сало должно просаливаться в холодильнике. Не оставляйте контейнер при комнатной температуре. Продолжительность выдержки зависит от толщины кусков и выбранного рецепта; для заготовки на длительное хранение используйте способ с определенными сроками засолки.
После просаливания удалите с поверхности лишнюю соль и специи. Если готовите запас на зиму, разделите сало на порции перед упаковкой.
Как хранить заготовку, чтобы она не желтела
Контакт с воздухом, светом и теплом способствует изменению цвета сала из-за окисления жира. Поэтому упаковка должна защищать продукт от воздуха и посторонних запахов, а место хранения – от света и нагревания.
Для длительного хранения заморозьте сало, завернув каждую порцию сала в пергаментную бумагу. Так можно доставать нужное количество, не размораживая весь запас. Во время хранения избегайте перепадов температуры.
Срок годности зависит от
- количества соли
- рецепта
- температуры
- чистоты при приготовлении
Если появились неприятный запах, слизь или другие признаки порчи, сало нельзя пробовать и использовать в пищу.
Ранее "Телеграф" делился рецептом сыровяленого сала с пряностями.