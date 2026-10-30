Без рассола и лишних хлопот: как засолить сало с чесноком на зиму

Для сухого посола понадобятся соль и специи, а сохранить вкус и цвет заготовки помогут правильная упаковка и холод

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Домашнее соленое сало можно приготовить без рассола: достаточно натереть куски солью с перцем и убрать в холодильник. Для нежной и ароматной закуски важно выбрать свежий продукт, тщательно обсушить его и соблюдать условия хранения.

Рецептом сухого посола и советами по хранению поделились на сайте VSN.

Какое сало выбрать и сколько взять соли

Для засолки подойдет свежее сало белого или слегка кремового цвета. Поверхность не должна быть липкой, а запах – посторонним. Выбирайте плотный, но не слишком твердый кусок: от исходного качества зависит мягкость готовой закуски.

На 1 кг свежего сала понадобятся:

30–40 г соли для засолки

4–6 зубчиков чеснока

1 ч. л. черного молотого перца

По желанию, 1 ч. л. смеси перцев или других специй

Количество пряностей можно менять по вкусу, сохраняя предусмотренную рецептом пропорцию соли.

Подойдет сало как с небольшими мясными прослойками, так и без них. Перед приготовлением хорошо очистите шкурку. Если кусок нужно промыть, после этого тщательно промокните его бумажными полотенцами: лишняя влага мешает равномерному просаливанию.

Как натереть сало и отправить на засолку

Нарежьте сало на куски, которые удобно складывать в емкость и затем хранить. Смешайте соль с черным перцем и выбранными специями. Очистите и нарежьте чеснок пластинками.

Равномерно натрите сухие куски соляной смесью со всех сторон. Распределите чеснок по поверхности или вложите его в надрезы. Переложите заготовку в чистый пищевой контейнер и закройте крышкой.

Сало должно просаливаться в холодильнике. Не оставляйте контейнер при комнатной температуре. Продолжительность выдержки зависит от толщины кусков и выбранного рецепта; для заготовки на длительное хранение используйте способ с определенными сроками засолки.

Сухой посол сала Источник: Сгенерировано ИИ, "Телеграф"

После просаливания удалите с поверхности лишнюю соль и специи. Если готовите запас на зиму, разделите сало на порции перед упаковкой.

Как хранить заготовку, чтобы она не желтела

Контакт с воздухом, светом и теплом способствует изменению цвета сала из-за окисления жира. Поэтому упаковка должна защищать продукт от воздуха и посторонних запахов, а место хранения – от света и нагревания.

Для длительного хранения заморозьте сало, завернув каждую порцию сала в пергаментную бумагу. Так можно доставать нужное количество, не размораживая весь запас. Во время хранения избегайте перепадов температуры.

Срок годности зависит от

количества соли

рецепта

температуры

чистоты при приготовлении

Если появились неприятный запах, слизь или другие признаки порчи, сало нельзя пробовать и использовать в пищу.

Ранее "Телеграф" делился рецептом сыровяленого сала с пряностями.