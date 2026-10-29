"Ланнистеры всегда платят за проезд": звезда "Игры престолов" в Киеве стал героем мемов

Известный исполнитель переждал тревогу в столичной подземке

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Датский актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов", провел ночь в киевском метро. Фотографии звезды на раскладушке активно обсуждали в сети, а украинцы придумывали на эту тему мемы.

Шутку о Ланнистере, который всегда платит долги за проезд, опубликовал @i_gbur в Threads. К посту автор приложил снимки актера на эскалаторе, в вагоне и на платформе, где оборудовали спальное место.

Пользователь Threads обыграл появление исполнителя роли Ланнистера среди пассажиров

Как Ланнистер оказался в киевском метро

Костер-Вальдау приехал в столицу Украины. 28 октября он вместе с киевлянами спустился в метро из-за угрозы российских ракетных и дроновых ударов. На снимках актер находится на платформе и готовится ко сну. Ночь он провел в подземке на раскладушке. На разошедшихся в соцсетях кадрах Костер-Вальдау лежит в синей кофте, положив голову на оранжевую подушку.

Пользователь sendpulse_ua превратил этот снимок в мем с подписью "Зато в Киеве". Контраст между узнаваемым актером из "Игры престолов" и ночевкой на станции вдохновил и другие публикации.

Ночевка Костера-Вальдау в подземке стала поводом для мема "Зато в Киеве"

Во время визита звезду заметили и вне метро – в WinBar на Подоле. Очевидцы рассказали, что актер был приветлив, хотя очень спешил.

Проезд, долги и шанс уснуть рядом с Джейме

В комментариях к посту @i_gbur пользователи продолжили шутить о платежах и долгах Ланнистеров. Один из комментаторов сравнил обычную оплату поездки с золотом, которое ассоциируется с семьей персонажа.

"Для Ланнистера это самый выгодный долг в истории: несколько гривен вместо золота", – написал @contentrunai.

Автор ra.chernukha пошутила о том, как привычно актер выглядит среди киевлян, ночующих в укрытии, и добавила узнаваемую реплику из сериала.

"Ланнистер вписался как родной. Будто с нами пятый год ночует. Зима близко", – написала @ra.chernukha.

К фотографии актера в укрытии добавили реплику "Зима близко"

Еще один мем посвящен неожиданной возможности оказаться рядом с исполнителем роли Джейме в киевском метро.

"Шанс поспать в киевском метро с Джейме Ланнистером никогда не равен нулю", – написала @kateryna_katana.

Пользователи шутят о шансе переночевать рядом с Джейме Ланнистером

Николай Костер-Вальдау переждал угрозу российских ударов в киевском метро

Мемы о ночевке в метро сделали визит звезды в Киев особенно обсуждаемым

"Ланнистеры всегда платят свои долги"

Это неофициальный девиз Дома Ланнистеров во вселенной "Игры престолов". Фраза имеет двоякий смысл:

Предупреждение и угроза: Если кто-то навредит Ланнистеру, тот обязательно отомстит и "вернёт долг" сполна.

Финансовая репутация: Поскольку Ланнистеры — самый богатый род Вестероса, фраза подчеркивает, что они всегда возвращают деньги, поэтому с ними выгодно иметь дело.

"Зима близко"

Это официальный девиз Дома Старков с Севера. В отличие от девизов других домов, хвастающихся силой или богатством, девиз Старков — это суровое напоминание:

Предупреждение об опасности: Зима в этом мире длится годами и приносит с собой холод, голод и смертельных врагов (Белых Ходоков).

Жизненная мудрость: Фраза призывает всегда быть готовым к худшим временам, не расслабляться во время сытого "лета" и помнить о суровой реальности.

Как актер поддерживает Украину

Костер-Вальдау – посол доброй воли Программы развития ООН. Он поддерживает украинцев с первых дней полномасштабного российского вторжения. В апреле 2022 года актер присоединился к инициативе Stand Up for Ukraine, организованной Global Citizen для сбора средств и привлечения внимания к гуманитарным потребностям и положению беженцев.

В феврале 2026 года он участвовал в мероприятии "Украинские голоса – истории свободы" при поддержке Ukraine House in Denmark. Мероприятие посвятили стойкости украинцев в годовщину полномасштабной войны.

Как сообщал "Телеграф", киевский метрополитен славится архитектурой и мрамором, которым облицованы стены станций. Каждый день тысячи людей проходят мимо останков существ, живших на Земле десятки миллионов лет назад.