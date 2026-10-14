Как провести целый день без интернета и не заскучать: 5 интересных идей

Можно посвятить время тому, на что его всегда не хватает

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Россияне продолжают активные атаки на Украину, пытаясь лишить украинцев света, воды и связи. Если вы на целый день остались без интернета, самое время приступить к делам, которые постоянно откладываете из-за сообщений и просмотра ленты.

Необязательно устраивать генеральную уборку или браться за упорное обучение. "Телеграф" предлагает пять идей для отдыха, домашних дел и общения – ни одна не требует доступа к сети.

Почитать книгу или выйти на прогулку

1. Посвятите время чтению. Возьмите бумажную книгу, которую давно хотели прочесть, или перечитайте любимую историю. Подойдут также журнал, сборник рассказов или стихов. Устройтесь удобно и не ставьте своей целью непременно преодолеть определенное количество страниц, просто получайте удовольствие от чтения.

Можно почитать вслух с домашними: выбирайте короткие отрывки поочередно и обсуждайте их. Не нужно заранее всем читать одну книгу. Достаточно нескольких страниц, которыми хочется поделиться – смешного диалога, описания путешествия или неожиданного поворота сюжета.

2. Прогуляйтесь по знакомому маршруту. Если на улице безопасно, выберите место, где сможете сориентироваться без онлайн-карты. Это может быть соседний парк, сквер или несколько кварталов вокруг дома. Осенью город наряжается в золотисто-багровые одеяния, а знакомые улицы и парки превращаются в красочную и уютную сказку. Не нужно пытаться побить рекорд шагов: просто пройдитесь, понаблюдайте за городом или посидите на скамейке. А если захочется, поставьте себе небольшую задачу – заметить пять интересных деталей на обычном пути.

Осенью город выглядит особенно волшебно. Фото: magnific.com

Разобрать один ящик или приготовить что-то из привычных продуктов

3. Наведите порядок на небольшом участке. Вместо генеральной уборки выберите одно конкретное дело: разберите ящик, приведите в порядок полку с книгами, разберите сезонные вещи или соберите документы в одну папку. Еще до начала определите пределы работы, чтобы не разложить по комнате больше вещей, чем захочется убирать.

Сначала достаньте все из выбранной полки или ящика, протрите поверхность и верните вещи, которыми пользуетесь. Отдельно отложите то, что требует ремонта или будет храниться в другом месте. На этом и остановитесь: соседний шкаф можно оставить на другой день.

4. Приготовьте знакомое блюдо без видеорецепта. Посмотрите, что есть дома, и выберите блюдо, которое уже умеете готовить. Поможет бумажная кулинарная книга или семейные записи. Если готовите с близкими, распределите дела: кто-то подготовит продукты, а кто-то накроет на стол. Обед или ужин тоже можно провести без экранов – и не торопиться возвращаться к другим занятиям.

Совместное приготовление пищи — интересное и полезное времяпрепровождение

Собраться за настольной игрой

5. Поиграйте вживую. Достаньте настольную игру, домино или шахматы, правила которых все знают. Если нет ничего такого, возьмите бумагу и ручки. Можно играть в слова, морской бой или рисовать предметы поочередно, чтобы другие их отгадывали. Выберите игру под настроение компании, чтобы всем хотелось приобщиться.

Если проводите день наедине, разгадайте бумажный кроссворд, сложите пазл или нарисуйте несколько предметов со своего стола. Есть и игра в слова для одного: выберите букву и запишите как можно больше названий городов, растений или блюд, которые начинаются с нее.

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