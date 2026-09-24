Конфеты из "Укрпочты" покорили украинцев: что в них особенного (фото)

Их не успевают выставлять на полки

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Ириски, которые продают в отделениях "Укрпочты", завирусились в украинском Threads. Пользователи рассказывают, что конфеты быстро разбирают, а в некоторых отделениях их покупают еще до того, как успевают выставить на полки.

"Телеграф" расскажет, почему эти конфеты привлекли внимание посетителей почты и сколько стоит пачка.

Почему конфеты стали популярными

Ириски со вкусом соленой карамели начали активно обсуждать в Threads после того, как пользователи стали делиться своими впечатлениями о них. Многие хвалят вкус конфет и советуют брать их к кофе.

Ирис со вкусом "Соленая Карамель". Фото: grechka.dm/Threads

По словам покупателей, конфеты имеют приятный сливочный вкус, не слишком сладкие, а полутвердая текстура позволяет им не липнуть к зубам.

Стоит пачка таких ирисок 60 гривен в отделении "Укрпочты".

Цена на конфеты в отделении "Укрпочты". Фото: grechka.dm/Threads

Интересно, что на сайте фабрики "Житомирские ласощі", где и производят эти ириски, такую же пачку можно приобрести дороже — за 78 гривен 30 копеек.

Цена на сайте производителя

"Их разобрали"

В Threads пользователи рассказывают, что из-за спроса иногда не успевают приобрести ириски в отделениях "Укрпочты".

"Понимаю, почему их разобрали! ОНИ ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ! Сливочные, мягкие, а не жевательные, не супер приторные. И всего 60 грн за пачку. Пошел на другую Укрпочту и мне достали "из-под прилавка", потому что только получили и на витрину не успели поставить".

Пост в Threads

"Будете на @ukrposhta захватите себе эти конфеты к кофе. Шестьдесят гривен и море удовольствия".

Пост в Threads

"Пришел на Укрпочту за ирисками, а их все разобрали".

Пост в Threads

Некоторые пользователи Threads отмечают, что решили купить конфеты именно после увиденных рекомендаций.

"Человек, который в Тредсе посоветовал купить на Укрпочте эти конфеты — спасибо тебе большое! Это действительно вкусно".

Пост в Threads

"Повелась на рекомендацию в тредсе и купила на Укрпочте эти конфеты. Ну что могу сказать… они действительно оказались вкусными, не приторно-сладкими, с приятным сливочным послевкусием. И к зубам не липнут, потому что ирис полутвердый. Под чашечку кофе утром самое то".

Пост в Threads

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Roshen выпустил специальные праздничные конфеты.