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Если свет будет всего пару часов: что сделать с павербанком, чтобы он зарядился вдвое быстрее

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Главные советы по восстановлению заряда гаджетов
Главные советы по восстановлению заряда гаджетов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Решающую роль играют входная мощность аккумулятора, совместимый адаптер и качественный кабель

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Если электричество включают всего на пару часов, зарядить павербанк быстрее поможет адаптер с поддержкой быстрой зарядки PD или QC. С совместимым внешним аккумулятором он может сократить время почти вдвое. Главное – выбрать блок питания с учетом входных характеристик павербанка и взять качественный кабель.

Как объясняет Mobilsab, адаптер Power Delivery мощностью 20–45 Вт сокращает время зарядки в 1,5–2 раза. Выбирая зарядное устройство, проверьте параметр Input: именно он определяет, как быстро пополняется запас энергии аккумулятора.

Какие характеристики искать на павербанке

Input обозначает входные параметры, Output – выходные. Последние отвечают за питание подключенных устройств. Поэтому для зарядки самого павербанка выбирайте блок питания по входной мощности и поддержке нужного протокола.

Для быстрой зарядки подойдут модели с входным Power Delivery. По данным Mobilsab, аккумуляторы с входным PD 18–30 Вт заряжаются значительно быстрее обычных моделей с параметрами 5V 2A. PD работает через USB-C, а QC – еще один распространенный стандарт быстрой зарядки.

Адаптер на 30 или 45 Вт справится с этой задачей, если павербанк поддерживает входной Power Delivery. Также учитывайте напряжение и силу тока: характеристики блока питания должны соответствовать параметрам аккумулятора.

Какие характеристики искать на павербанке
Как заряжать павербанк. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Сколько времени займет зарядка

Время зарядки зависит от емкости батареи, силы тока адаптера и поддержки быстрой зарядки. В LogicPower приводят такие ориентиры: павербанк емкостью 10 000 мА·ч при токе 1 А заряжается до 11 часов, а при 2 А – около 5–6 часов. С адаптером QC или PD на зарядку уходит примерно 3–3,5 часа.

Для аккумулятора емкостью 20 000 мА·ч разница тоже заметна: обычный адаптер на 2 А заряжает его в среднем за 10–12 часов, а быстрая зарядка – примерно за 6–7 часов. Это приблизительные расчеты: емкость остается одним из главных факторов, влияющих на продолжительность зарядки.

Если электричество включают ненадолго, совместимая быстрая зарядка позволяет эффективнее использовать это время. Однако даже с ней емкий аккумулятор не успеет полностью зарядиться за пару часов.

Инфографика со сравнением времени обычной и быстрой зарядки павербанков емкостью 10 000 и 20 000 мА·ч
Быстрая зарядка сокращает время, необходимое для подзарядки павербанка. Инфографика: "Телеграф"

Почему важны кабель и температура

Одной замены блока питания недостаточно, если кабель не рассчитан на быструю зарядку. Нужен качественный кабель, который подходит к адаптеру. LogicPower советует выбирать сертифицированные аксессуары: они помогают ускорить зарядку и защищают технику от перегрева и скачков напряжения.

При зарядке, особенно с PD, устройство может немного нагреваться – это нормально. Если корпус стал ощутимо горячим, дайте павербанку остыть. Защита от перегрева и перенапряжения важна и для аккумулятора, и для зарядного оборудования.

Как сообщал "Телеграф", обычные павербанки емкостью от 5 000 до 50 000 мА·ч можно быстрее заряжать адаптером мощностью 100–140 Вт и выше. Однако для этого нужен короткий толстый кабель – об этом говорится в рекомендациях по зарядке. Мощный блок питания – не единственное условие: ускорить зарядку помогает качественный кабель, предпочтительно тот, что поставлялся с устройством. Среди мощных вариантов источник называет Anker Prime на 250 Вт, Ugreen на 140–300 Вт, Baseus на 140 Вт и игровые зарядки на 120–165 Вт.

Теги:
#Советы #Зарядка #Электричесвто #Отключения света #Павербанк