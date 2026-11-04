Якщо світло буде всього кілька годин: що зробити з павербанком, щоб він зарядився вдвічі швидше

Вирішальну роль відіграють вхідна потужність акумулятора, сумісний адаптер та якісний кабель

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Якщо електрику включають лише на пару годин, зарядити павербанк швидше допоможе адаптер з підтримкою швидкого заряджання PD або QC. З сумісним зовнішнім акумулятором може скоротити час майже вдвічі. Головне – вибрати блок живлення з урахуванням вхідних характеристик павербанку та взяти якісний кабель.

Як пояснює Mobilsab, адаптер Power Delivery потужністю 20-45 Вт скорочує час заряджання в 1,5-2 рази. Вибираючи зарядний пристрій, перевірте параметр Input: саме він визначає, як швидко поповнюється запас енергії акумулятора.

Які характеристики шукати на павербанку

Input означає вхідні параметри, Output – вихідні. Останні відповідають за живлення підключених пристроїв. Тому для зарядки самого павербанку вибирайте блок живлення за вхідною потужністю та підтримкою потрібного протоколу.

Для швидкого заряджання підійдуть моделі з вхідним Power Delivery. За даними Mobilsab, акумулятори з вхідним PD 18–30 Вт заряджаються значно швидше за звичайні моделі з параметрами 5V 2A. PD працює через USB-C, а QC – ще один найпоширеніший стандарт швидкої зарядки.

Адаптер на 30 або 45 Вт подолає це завдання, якщо павербанк підтримує вхідний Power Delivery. Також враховуйте напругу та силу струму: характеристики блока живлення повинні відповідати параметрам акумулятора.

Як заряджати павербанк. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Скільки часу займе зарядка

Час заряджання залежить від ємності батареї, сили струму адаптера та підтримки швидкого заряджання. У LogicPower наводять такі орієнтири: павербанк ємністю 10 000 мА·год при струмі 1 А заряджається до 11 години, а при 2 А — близько 5-6 годин. З адаптером QC або PD на зарядку потрібно приблизно 3-3,5 години.

Для акумулятора ємністю 20 000 мАч різниця теж помітна: звичайний адаптер на 2 А заряджає його в середньому за 10-12 годин, а швидка зарядка — приблизно за 6-7 годин. Це приблизні розрахунки: ємність залишається однією з основних чинників, які впливають тривалість зарядки.

Якщо електрика включають ненадовго, сумісна швидка зарядка дозволяє ефективніше використовувати цей час. Однак, навіть з нею ємний акумулятор не встигне повністю зарядитися за пару годин.

Швидка зарядка скорочує час, необхідний підзарядки павербанка. Інфографіка: "Телеграф"

Чому важливі кабель та температура

Заміни блоку живлення недостатньо, якщо кабель не розрахований на швидку зарядку. Потрібен якісний кабель, що підходить до адаптера. LogicPower радить вибирати сертифіковані аксесуари: вони допомагають прискорити зарядку та захищають техніку від перегріву та стрибків напруги.

При зарядці, особливо з PD, пристрій може трохи нагріватись – це нормально. Якщо корпус став відчутно гарячим, дайте павербанку охолонути. Захист від перегріву та перенапруги важливий і для акумулятора, і для зарядного обладнання.

Як повідомляв "Телеграф", звичайні павербанки ємністю від 5 000 до 50 000 мА·год можна швидше заряджати адаптером потужністю 100-140 Вт та вище. Однак для цього потрібний короткий товстий кабель – про це йдеться в рекомендаціях щодо заряджання. Потужний блок живлення – не єдина умова: прискорити зарядку допомагає якісний кабель, переважно той, що постачався з пристроєм. Серед потужних варіантів джерело називає Anker Prime на 250 Вт, Ugreen на 140-300 Вт, Baseus на 140 Вт та ігрові зарядки на 120-165 Вт.