Вы еще можете уйти или вас уже задержали? Мини-тест на 4 ситуациях с ТЦК и полицией
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Что полицейский должен указать в протоколе административного задержания
Во время мобилизации проверка документов полицейскими и представителями ТЦК сама по себе не является задержанием. Если вас лишь просят остаться, но не мешают уйти, вы можете отказаться и продолжить движение. Если же вам не позволяют покинуть место, это уже фактическое ограничение свободы передвижения, даже если протокол о задержании еще не оформлен.
Как отличить просьбу подождать, проверку документов и добровольную поездку в ТЦК от административного задержания, рассказывает "Телеграф". Если из разговора неясно, обязывают ли вас остаться, спросите прямо: "Я могу уйти?"
1. Представитель ТЦК просит подождать
Вас просят остаться на месте. Вы спрашиваете, можете ли уйти, и представитель ТЦК отвечает, что можете. Нужно ли ждать?
Ответ: нет. В этой ситуации подождать – просьба. Если вам не препятствуют уйти, вы сами решаете, оставаться ли.
2. Полицейский проверяет документы
Полицейский обращается к вам с требованием предъявить документы. Если требование законно, предъявите их. Означает ли такая проверка, что вас уже задержали?
Ответ: нет. Сама проверка документов не является административным задержанием. После ее завершения вы можете уйти, если нет другого законного основания удерживать вас.
3. Вы согласились проехать в ТЦК
Вам предлагают проехать в ТЦК и говорят, что вы можете отказаться. Сначала вы соглашаетесь, а затем передумываете. Обязывает ли вас ехать ваше предыдущее согласие?
Ответ: нет. Поездка добровольная, поэтому вы можете изменить решение. Чтобы удерживать вас после отказа, нужно отдельное законное основание для задержания.
4. Полицейский сообщает о задержании
Полицейский прямо говорит, что задерживает вас и что вы не можете уйти. Протокол еще не составили. Означает ли это, что задержание еще не началось?
Ответ: нет. В этой ситуации полицейский уже сообщил о задержании и ограничил ваше передвижение. Он должен объяснить основание задержания и составить протокол, в котором указываются время и мотивы задержания.
Как сообщал "Телеграф", представители ТЦК могут проверять только военно-учетный документ после того, как правоохранители установили личность.