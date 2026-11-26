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Руководитель САП Александр Клименко должен публично ответить на вопросы о возможной причастности к преследованию заявителей, сообщивших о вероятном взяточничестве с участием его жены и ее близкой подруги.

Об этом заявил Виталий Кулик, комментируя информацию генерала СБУ Сергея Дуки о задержании двух заявителей и возможном избиении одного из них.

"Был ли он проинформирован о подготовке и проведении следственных действий в отношении этих лиц? Происходила ли коммуникация между руководством САП и ГБР по поводу этого производства? При каких обстоятельствах один из задержанных, по информации Дуки, оказался в больнице?" – задал вопрос эксперт.

Виталий Кулик

По его словам, ответы должны стать предметом независимого расследования, а не очередного комплиментарного интервью Клименко. Особенно на фоне заявлений главы парламентской ВСК Алексея Гончаренко о давлении на народных депутатов.

"Авторитет антикоррупционных институтов невозможно сохранить, защищая репутацию их руководителей от любых неудобных вопросов. Его можно сохранить только путем установления правды, какой бы неудобной для руководства этих институтов она не оказалась", – подчеркнул Виталий Кулик.