Фабрика делала туалетную бумагу, бумажные полотенца и столовые салфетки

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В четверг, 26 ноября, компания "Сніжна панда" объявила об остановке производства в Украине. Виной всему российские обстрелы, которые уничтожили производственные мощности.

Об остановке работы сообщила пресс-служба компании в Facebook. По информации источника, деятельность в Украине останавливает вся группа компаний "Блуми" (Одесса), один из крупнейших украинских производителей моющих, дезинфицирующих и санитарно-гигиенических средств.

Остановка затрагивает производителя, занимавшего 22,33% рынка туалетной бумаги Украины

Производство в Теплодаре и доля "Блуми" на рынке

Фабрика "Блуми" находится в Теплодаре Одесской области. Компания выпускала продукцию как под собственными марками, так и по заказам торговых сетей.

Фирма входила в четверку крупнейших игроков украинского рынка санитарно-гигиенической бумажной продукции. В сегменте многослойной целлюлозной туалетной бумаги (2–4 слоя) "Сніжна Панда" традиционно занимала лидирующие позиции (10–20% рынка).

По данным ассоциации "УкрПапір", "Сніжна Панда" выпускала около 48 млн рулонов туалетной бумаги в год. Таким образом, на долю ТОВ "Блумі" приходилось примерно 8–9% от всего физического выпуска рулонов в Украине.

Что производила "Сніжна панда"

Бренд выпускал классическую и премиальную серии бумажной продукции.

Туалетная бумага: многослойные варианты (3- и 4-слойные, а также классические), ароматизированные и без ароматизаторов/красителей (например, Aroma, Superior, Sensitive Super Long, Classic) в различных упаковках (от нескольких до больших блоков по 16–32 рулона).

Влажная туалетная бумага: варианты для взрослых и детей (в том числе Bamboo, Baby Cream, Aroma, Family Pack).

Бумажные полотенца: многослойные рулоны с тиснением для поглощения влаги (например, Оптима, серии Extra Care).

Бумажные и косметические салфетки: салфетки в коробках и пачках (2- и 3-слойные, белые, ароматизированные или с досмотровыми компонентами типа глицерина, коллагена или гиалуроновой кислоты в серии Lotion).

Влажные салфетки: в частности, салфетки для малышей/младенцев и варианты для ежедневной гигиены.

Как сообщал "Телеграф", Киевский картонно-бумажный комбинат также становился целью российских ударов. Предприятие временно останавливало работу.