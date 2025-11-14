Будут греться и не задавят друг друга. Какое количество кур лучше держать в курятнике

Для бройлеров и несушек есть отдельные рекомендации

Выращивание домашней птицы зимой имеет свои нюансы, особенно это касается количества пернатых в одном курятнике. Ведь можно держать столько голов, чтобы они грели друг друга и не давили.

Об этом "Телеграфу" рассказал владелец мини-бизнеса по выращиванию бройлеров в Винницкой области Анатолий Сергеевич. По его словам, есть разница в выращивании и условиях для каждого вида птицы, особенно если говорить о курах.

Что нужно знать:

Бройлер — малоподвижная домашняя птица, в большинстве своем находящаяся в курятнике

Куры-несушки наоборот — днем регулярно выгуливаются

Количество птиц в курятнике должно соответствовать нормам

По словам фермера, на 1 м2 на зиму лучше держать 15 голов бройлеров. То есть в курятнике на 10 м² хорошо поместится до 150 голов. Благодаря такому расположению птицы будут греть друг друга и не давить. Ведь бройлеры склонны к тому, чтобы прижиматься друг к другу. И из-за этого может погибнуть большое количество птиц.

Бройлеры

Поэтому количество бройлеров в курятнике не должно превышать нормы. Кроме того, это повлияет и на распространение заболеваний или на самих птиц. Так как они могут давить друг друга и недоедать, что будет снижать их вес.

Анатолий Сергеевич говорит, что относительно кур несушек, их количество в курятнике может быть больше. Ведь эти птицы в большинстве своем сидят на насестах и несут яйца, а днем гуляют на улице. Куры активнее бройлеров, поэтому на 1 м² можно держать до 20 голов. Однако в любом случае следует контролировать и чистоту помещения, и количество корма.

Куры несушки

"Они (куры — ред.), если у них нет свободного пространства, не растут и давятся", — добавляет фермер.

