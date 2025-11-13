Кого легче держать: кур или свиней? Фермер объясняет нюансы

Какую подстилку выбирать, как обогревать животных и почему курам нужно особое внимание к температуре.

Куры и свиньи – одни из самых распространенных сельскохозяйственных животных в Украине, но уход за ними очень отличается.

Об этом "Телеграфу" рассказала фермер Наталья Черванчук из Винницкой области, одним из видов бизнеса которой является выращивание свиней на продажу.

Отопление и вентиляция

Фермер объясняет, что в тепле нуждаются и куры, и свиньи. Курицам, чтобы нестись, нужно отопление – они без него тратят энергию на поддержание тепла, а не на формирование яиц. Свиньям, особенно маленьким поросятам, тоже нужно тепло. Если маленькие поросята и взрослые свиньи мерзнут, они могут болеть. Наталья рассказывает — в хлеву есть котел, специальная красная лампа и т.д.

По словам фермера, в помещении установлена принудительная вентиляция, которая забирает лишнюю влагу, когда свиньям жарко. Однако если произойдет ситуация, что котел не работал, свиньи могут это пережить. Протапливать помещение можно только несколько раз в неделю.

Со свиньями легче, чем с курами. С курами нужно смотреть за температурой. Если больше – это уже надо вентиляцию включать. Если меньше — нужно больше накалить. А со свиньями там что, если нет тепла, они себе под лампочку спрятались и греются. Наталья Черванчук, фермер

Обустройство курятника и свинарника

Для свиней фермер использует обычную пшеничную солому. Говорит, этого достаточно, чтобы поддерживать чистоту и комфорт. Курам же нужны опилки или подсолнечная лузга.

