Есть почти в каждом селе: чем немцы утепляют дома

Какой необычный материал используют

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В Германии ищут альтернативы привычным материалам для теплоизоляции домов . Один из необычных вариантов – обычная солома, которую прессуют в специальные панели и используют для утепления фасадов и крыш. Причем эту технологию применяют не только при строительстве нового жилья, но и при реконструкции старых зданий.

Один из таких проектов реализовали в поселке Тентцеров. Там модернизировали старый дом, построенный еще в конце XIX века. Для работ использовали готовые деревянные модули с соломенной изоляцией. Об этом пишет немецкое издание Deutsches Gebäudeforum.

Как немцы утепляют дома соломой

Для теплоизоляции используют не рассыпную солому, а специально подготовленное и плотно спрессованное сырье. Его размещают внутри деревянных конструкций, из которых изготавливают готовые панели. Такие модули устанавливают снаружи дома – на фасаде и крыше.

Изготовление панелей в цехе

На первый взгляд может показаться, что солома – ненадежный материал для утепления. Однако ее теплоизоляционные свойства объясняются просто: между плотно спрессованными соломинками остается воздух, который препятствует быстрому прохождению тепла сквозь стену.

По данным немецкого агентства по возобновляемому сырью, стена из соломенных блоков толщиной 35 сантиметров может иметь коэффициент теплопередачи около 0,15 Вт/(м²·К). Для сравнения: чем ниже этот показатель, тем меньше тепла проходит сквозь стену. То есть такая конструкция способна хорошо сохранять тепло в помещении.

Готовые соломенные панели монтируют на дом

Соломенные стены проверяли и на пожарную безопасность. Во время одного из испытаний конструкция из соломенных тюков, покрытая с обеих сторон трехсантиметровым слоем глиняной штукатурки, выдержала воздействие огня более 90 минут. Это особенно интересно, ведь сухая солома сама по себе легко воспламеняется. Однако в строительстве ее используют не открытой, а внутри специально подготовленных конструкций, которые защищают утеплитель от внешнего воздействия

Соломой утепляют фасад

Какие недостатки есть у такого утепления

Несмотря на преимущества, солома подходит не для каждого дома. Самая большая проблема – влага. Если вода попадает внутрь утеплителя, материал может начать гнить, а в стенах может появиться плесень. Поэтому конструкцию нужно надежно защищать от дождя и правильно обустраивать вентиляцию.

Еще один нюанс – толщина. Для эффективной теплоизоляции нужен достаточно массивный слой соломы, поэтому такие стены могут занимать больше места, чем конструкции с некоторыми традиционными утеплителями.

Кроме того, сама по себе доступность соломы не означает, что весь ремонт обойдется дешевле. Нужно учитывать стоимость изготовления панелей, их транспортировки, монтажа и защитной отделки.

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